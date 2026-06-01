Выпускник пашалан ямде да йодмашан лийшаш

2027 ийыште Марий Элыште «Молодёжь да йоча-влак» нацпроектын «Профессионалитет» федеральный проектше почеш эше ик кластер почылтеш.
«Ялозанлык» отрасль дене у тунемме кластер Советский район Вечын селасе Аграрно-строительный техникумышто лиеш. Тиде тунемме вер «Профессионалитет» федеральный проектын конкурсыштыжо грантым сеҥен налын.
«Ялозанлык – Марий Элын экономикыжым тӱҥ секторжо. Тиде отрасльым вияҥдаш квалификациян пашаеҥ-влак кӱлыт. Тыгай кластерым почмаш – профессиональный образованийым вияҥдымаште куатан ошкыл. Пеҥгыдын ӱшанем, у рӱдерым почмо дене техникум специалист-влакым ямдылыме шотышто у кӱкшытыш шуэш. Кӱкшӧ классан пашаеҥ-влакым ямдылаш веле огыл, тыгак аграрный секторышто самырык-влакым кужу жаплан пашам ышташ кумылаҥдаш йӧн лиеш», – каласен Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев.
Кугу проект 16 индустриальный партнёр дене вашкыллан кӧра илышыш пурталтеш.
Федеральный грантын кугытшо – 100 миллион теҥге. Тидын деч посна у кластерым почаш республикын бюджетше гыч 53 миллион теҥге ойыралтеш, а 25,85 миллион теҥгем предприятий-влак (проектын участникше-шамыч) пуат.
Окса дене кызытсе жаплан келшыше оборудованийым, тунемаш технический средствам да молымат налаш палемдыме.
Кластерыште куд кумдык лиеш: ялозанлык оборудованийым, транспортым олмыктымаш да нунылан диагносикым ыштымаш; тракторист-машинист-влакым ямдылыме полигон; цифран мланде паша; слесарь-механик паша; ялозанлык машина да оборудований дене тренажёр; «Электротехнике да ялозанлык электронике» лабораторий.
«Мемнан выпускник-влак кызытсе производствылан ямде да йодмашан лийыт – тидым паша верым пуышо предприятий ден организацийла дене пырля пашам ыштыме пеҥгыдемда. Проект почеш Вечын ден Кельмаксола школласе агроклассыш коштшо тунемше-влак дене пашам ышташ палемдыме», – каласен Марий Элын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая.
Ушештарена, Аграрно-строительный техникумышто 2025 ийыште Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын тӱналтышыж почеш актовый ден спорт зал-влакым олмыктымо.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме