30 килом кученыт

Кодшо каныш кечылаште Волжский районысо Сотнур воктенсе пӱяште республикысе чодыра озанлыкыште ыштыше-влак ий йымач колым кучымо шотышто таҥасеныт.
Мероприятийым Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым- йырысе средам аралыме шотышто министерствыже эртарен. Тушко чылаже 29 команде ушнен. Ик команде гын кок ӱдырамаш гыч шоген, тиде – Александра Гнутова ден Евгения Данилова.
Команде-влак коклаште икымше верыш Волжский районысо Алексеевский лесничестве лектын. Кокымшо ден кумшо «А-транс» ден Кокшайск лесничество лийыныт.
Посна колызо-влак коклаште икымше верым Владислав Ушков налын, кокымшыш Владимир Тихонов да кумшыш Владимир Кольмов лектыныт. А эн кугу колым (140 грамм) Владимир Тихонов кучен. Тудо посна пӧлек дене палемдалтын. Тӱрысшӧ участник-влак 30 килограмм колым кученыт.
Светлана Носова
Снимкыште: таҥасымаш годым.
Фотом министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.