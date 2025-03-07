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30 килом кученыт

Светлана Носова Comment(0) Материалым 31 гана онченыт

Кодшо каныш кечылаште Волжский районысо Сотнур воктенсе пӱяште республикысе чодыра озанлыкыште ыштыше-влак ий йымач  колым кучымо шотышто таҥасеныт.

Мероприятийым Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым- йырысе средам аралыме шотышто министерствыже эртарен. Тушко чылаже 29 команде ушнен. Ик команде гын кок ӱдырамаш гыч шоген, тиде – Александра Гнутова ден Евгения Данилова.

Команде-влак коклаште  икымше верыш Волжский районысо Алексеевский лесничестве лектын. Кокымшо ден кумшо «А-транс» ден Кокшайск лесничество лийыныт.  

Посна колызо-влак коклаште  икымше верым Владислав Ушков налын, кокымшыш Владимир Тихонов да кумшыш Владимир Кольмов лектыныт. А эн кугу колым (140 грамм) Владимир Тихонов кучен. Тудо посна пӧлек дене палемдалтын. Тӱрысшӧ участник-влак 30 килограмм колым кученыт.

Светлана Носова

Снимкыште: таҥасымаш годым.

Фотом министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.

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