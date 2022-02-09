2021 ийыште курымеш чеверласышна…

Тӱняште уло тӱрлӧ ойго… Садпакчасе олмапуэтым йӱштӧ налеш – весым шындет да атыланымыжым вучет. Йӧратымет кудалтен кая – пиалетым весе дене муат. Сурторалтет тул туткарыш логалеш – вес пӧртым чоҥет, тувырет тоштемеш – весым налын чиет. Вашталташ, тӧрлаташ, уэмдаш лиеш. Лач вес тӱняшке кайышым кынелтен от шогалте…

Эртыше идалык моткоч шӱлыкан уверла дене тӱҥале. У Торъял район Савлич ялын эргыже, Марий Эл Правительстве вуйлатышын алмаштышыжлан, республикысе Ялозанлык да кочкыш сату министрлан 14 ий ыштыше Александр Яковлевич Егошин ош тӱня гыч кайыш. 72 ияш. 4 январьыште РФ да Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже, Республикысе калык усталык да тӱвыра да каныме паша шотышто шанче-методике рӱдерын вуйлатышыже, «Эрвел марий» куштышо да мурышо ансамбльын балетмейстерже Тамара Викторовна Дмитриева илыш дене чеверласыш. Культур аланыште тудо 30 ий утла тыршен. Уста вуйлатыше, марий калыкын пӱрымашыж верч азапланен илыше Евгений Сергеевич Петровын шӱмжӧ кырымым чарныш. 14 февральыште Шернур район Тумерсолаш шочын-кушшо, Марий АССР-ын да РСФСР-ын сулло артистше, Виталий Владимирович Шапкин 73 ияш сем тӱням тулыкеш кодыш. Марий Эл Правительствын еҥже-влак чаманыме шомакым каласеныт. 24 апрельыште Шернур район Кукнур кундемын пагалыме онаеҥже Николай Максимович Тойшевын ӱмыржӧ кӱрылтӧ. Морко район Нуръял Кормасын эргыже, кугыжаныш да мер пашаеҥ, историй науко кандидат, доцент Олег Николаевич Тихоновын колымыж нерген увер (27 июнь) чумыр марий калыкым чытырыктыш. Моткоч кугу йомдарымаш. Марий Эл Республикын сулло энергетикше, Йошкар-Олаште илыше Торъял калык землячествым ятыр ий вуйлатыше, тале мер пашаеҥ Виктор Андреевич Наумов июль тӱҥалтыште каен колтыш. 22 июньышто эшеат ойгандарыше увер сургалте: Марий Эл Республикын сулло журналистше, Раисия Михайловна Данилова корно туткарыш логалын колыш. Шочмо Волжский район Корамас шӱгарлашкыже тойымо. 26 сентябрьыште нурмучаш ялыште верланыше «Чоткар патыр»тӱвыра да историй комплексыште палыме мурызым шарныме мемориалым почмо. Кугу Отечественный сарын ветеранже, педагог, Волжский район Усола Корамас ялын эргыже, икмыняр книган авторжо Василий Филиппович Филиппов, 100 ий марте ик тылзе утларак илен шуктыде, колен колтыш. 6 сентябрьыште Марий Элын калык писательже Юрий Иванович Галютинын ӱмыржӧ 6 сентябрьыште кӱрылтӧ. 81 ияш. Медведево шӱгарлаш тойымо.

Артист-влак кокла гыч илыш дене чеверласеныт: Марий Элын калык артистше Ольга Федотовна Харитонова (ноябрь кыдал), Марий Элын калык артистше, Марий самырык театрын актёржо Игорь Витальевич Актуганов, 46 ияш (21 ноябрь), М.Шкетан лӱмеш Марий драмтеатрын артистше Владислав Александрович Виногоров (март тӱҥалтыш).

Шанчызе-влак: Марий Эл Республик наукын сулло пашаеҥже, этнограф, историй науко кандидат Геннадий Андреевич Сепеев (июль кыдал), филологий шанче доктор, профессор, йылмызе-угровед Дмитрий Егорович Казанцев (июль мучаш), курыкмарий историк, краевед Клим Германович Юадаров (21 октябрь), филологий шанче кандидат, МАССР-ын да РФ кӱшыл школын сулло шанче пашаеҥже, фольклорист, 87 ияш Иван Семенович Иванов (26 декабрь), филологий науко кандидат, марий йылме да литератур дене книга-влакын авторжо, кужэҥер район Йывансола школышто туныктышылан тыршыше Валерьян Васильевич Кузнецов (5 март).

Тыгак кодшо ийын мемнан дене чеверласеныт: Волжский район Сотнур школышто ятыр ий пашам ыштыше, 67 ийыш тошкалше Анатолий Александрович Сапаев (3 январь), туныктымо пашан ветеранже, селькор, 90 ияш Геннадий Павлович Павлов ( февраль тӱҥалтыш), Республикысе калык усталык рӱдерын ончычсо пашаеҥже, тӱвыра пашан ветеранже Валентина Ямакаевна Юзыкайн (май тӱҥалтыш), Советский район Колокудо ялын эргыже, фотокорреспондент Александр Сергеевич Щербаков (июль кыдал), РФ калык художникше Александр Сергеевич Бакулевский (август мучаш), мурызо Эльвира Васильевна Краснова (октябрь мучаш), Марий книга издательствын ончычсо директоржо Юрий Степанович Семенов (2 ноябрь).

Айдемым йомдарымаш – кеч-кунамат ойго. Кӧ ача-аваже, кӧ пелашыже, кӧ эн лишыл еҥже-влак дене курымеш чеверласен. Шарнена, узьмакыште лийышт…

Л.СЕМЕНОВА чумырен