17 ийлан ик гана шыркавуй пеледеш

«Марий чодра» национальный паркыште Российын да Марий Элын Йошкар книгалашкыже пуртымо пеледышым – йошкар шыркавуйым – верештыныт.
Тудо пеш шуэн вашлиялтшылан шотлалтеш, палемдат парк пашаеҥ-влак. Молан манаш гын, пеледыш 17 ийлан гына пеледалтеш, а вара угыч икмыняр ий пеледалтде кушкеш. Пеледме жапше – июнь-июль. Нӧшмыжӧ августышто шуэш. Тудын нимогай пайдале веществаже укелан кӧра, пеледышын кушмо верже келшен толшо лийшаш.
«Тиде ӧрыктаршые кушкыл – таза экосистемын индикаторжо, – палемда биологий науко доктор Татьяна Полянская. – Тений ме тудым Яльчик лесничествыште верештынна. А тушто эре шуко турист, канаш толшо-влак улыт. Кузе аралалт кодын, ӧраш гына кодеш. Такшым, шыркавуй шуко вере кушкын кертеш, но чыла вережат пеш шагал вашлиялтеш. Санденак чодыра аланыште тудым вашлийыда гын, фотграфироватлаш гына йодына», – ойла шанчыеҥ.
Снимкыште: шыркавуй пеледыш.
Фотом паркын воткыл лаштыкше гыч налме.