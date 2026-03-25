2026 ийыште «Земский туныктышо» федеральный программе полшымо дене элнан школлаштыже 1216 вакансийым петыраш палемдыме.
Россий Просвещений министерствын увертарымыж почеш тиде ӱмашсе деч кок пачаш шукырак.
Ушештарена, «Земский туныктышо» программе почеш элыштына верланыше ялысе школыш пашам ышташ кайыше туныктышылан 1 миллион теҥге кугытан единовременный выплатым пуат, а Мӱндыр Эрвел федеральный округыш, Донецк ден Луганск республиклаш, Запорожье, Херсон областьлаш туныкташ каяш кумыланлан компенсацийын кугытшо – 2 миллион теҥге.
2025 ийыште программе полшымо дене Российын 79 регионыштыжо 599 вакансийым петырыме. Тидлан федерал бюджет гыч 600 миллион наре теҥгем ойырымо.
Марий Элыште ты программылан кӧра 2020-2025 ийлаште ялысе да изи олаласе школлаште 85 туныктышо пашам ышташ тӱҥалын.
Тений мемнан республиклан 10 квотым ойырымо. Программыш ушнаш йодмашым 2-26 ий 15 апрель марте пуаш лиеш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе даштыкше гыч налме