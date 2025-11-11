ЭКОНОМИКЕ

10 тӱжемым эртет — тергалтман

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 17 гана онченыт

Социальный сетьлаште  10 тӱжем утла подписчикым погышо паблик ден канал-влак верификацийым, тергымашым, эртышаш улыт.

Тидын деч вара Роскомнадзор нунын шкешотан переченьыш пурта, увертара «Новости» РИА.

Каналым вӱдышӧ шке нерген, каналже нерген уверым Госуслуго, Роскомнадзорын сайтше але социальный сетьын чат-ботшо гоч колтышаш.

Переченьыш пуртымо деч вара каналын озажлан уведомлений толеш. Тушто специальный знак лиеш. Тиде знакым темдалын, ссылке почеш эртеда. Тыге тендан каналда тергымашым эрта.  Тидын деч вара те шке лаштыкыштыда рекламым вераҥден, донатым налын кертыда. Верификацийым эртыде, каналыште пост-влакым шындаш огеш лий.

Сӱретым freepic.com сайт гыч налме.

