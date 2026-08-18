Журналист лийнет? Тунемаш пуро!

Бауман лицейын 10-шо медиаклассышкыже тунемаш конкурс почеш ешарен налыт.
Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын увертарымыж почеш, тыгай направлений-влак дене шинчымашым налаш йӧн уло:
– медиажурналистике;
– тележурналистике да радиовещаний;
– фотожурналистике;
– социальный сетьлаште вашкыл;
– публике ончылно выступлений мастарлык.
Медиаклассыш у кӱкшытыш шуаш тыршыше талантан ӱдыр-рвезе-влакым тунемаш ӱжыт.
Конкурс кок йыжыҥан:
– тестированийым эртыман;
– портфолиом да эссем ямдылыман.
Конкурс отбор 2026 ий 25 августышто 10.00 шагатлан тыгай адрес дене лиеш: Йошкар-Ола, Машиностроитель урем, 44-ше «А» №-ан пӧрт.
Пелен лийшаш:
– школ аттестат;
– печатлыме портфолио;
– эссе.
Г.Кожевникова
Фотом медиаклассын архивше гыч налме.