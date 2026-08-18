ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Журналист лийнет? Тунемаш пуро!

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 17 гана онченыт

 

Бауман лицейын 10-шо медиаклассышкыже тунемаш конкурс почеш ешарен  налыт.  

Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын увертарымыж почеш, тыгай направлений-влак дене шинчымашым налаш йӧн уло:

– медиажурналистике;

– тележурналистике да радиовещаний;

– фотожурналистике;

– социальный сетьлаште вашкыл;

– публике ончылно выступлений мастарлык.

Медиаклассыш у кӱкшытыш шуаш тыршыше талантан ӱдыр-рвезе-влакым тунемаш ӱжыт.

Конкурс кок йыжыҥан:

– тестированийым эртыман;

– портфолиом да эссем ямдылыман.

Конкурс отбор 2026 ий 25 августышто 10.00 шагатлан тыгай адрес дене лиеш: Йошкар-Ола, Машиностроитель урем, 44-ше «А» №-ан пӧрт.

Пелен лийшаш:

– школ аттестат;

– печатлыме портфолио;

– эссе.

Г.Кожевникова

Фотом медиаклассын архивше гыч налме.

Лудаш темлена:

Ий шула, сер деч торла...
УВЕР ЙОГЫН

Ий шула, сер деч торла…

Россий МЧС-ын республикысе Тӱҥ управленийжын ГИМС специалистше-влак кундемысе эҥер ден ерлаште  ийын кӱжгытшым, тудын кузе шулымыжым шерын лектыныт.
УВЕР ЙОГЫН

Саламленыт, шарналтеныт

  Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев элгӧргӧ паша органлаште тыршыше-влакым профессионал пайремышт дене саламлен. Республик вуйлатыше палемден: МВД подразделений-влак лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Йошкар-Олан гимнже у семын йоҥген

Мӧҥгыштӧ шинчаш кӱлмӧ режимыште усталык шӱлышан еҥ-влак сай шонымаш дене куандарат. А тыгайже, мутат уке, историйыш возалт кодшаш. Мутлан, лудаш…

Добавить комментарий