Кундемнан патырже
«За Марий Эл» фондлан – 2 ий
Тек мемнан полышнам шижыт, ужыт
15 ноябрьыште поро кумылым ончыктышо «За Марий Эл» фондлан 2 ий темын.
Тудо 2023 ийыште шке омсажым почын, республикын правительствыжын, район-влакым, тӱрлӧ мероприятий, волонтёр толкын, мер ушем, политический партий да полшаш кумылан тыглай еҥ-влакым ушен. Кок ийыште шуко паша ышталтын. Волонтёр-шамычым ятыр ушымо, войсковой часть-влак дене кылым ыштыме. Эн тӱҥжӧ – геройна-шамычлан кумылан-влак ик ой дене полшат. Адакшым боец-шамычат тылын полышыжым шижыт. Тидыже нунылан сеҥымашлан ӱшаным пуа.
Спецопераций тӱҥалме деч вара фондын командыже воин-шамычлан 59 гана гуманитар полышым наҥгаен да военно-шефский паша дене миен. Чылаже 7 тӱжем наре тонн грузым, йодмо почеш ятыр кӱлеш полышым палемдыме верлашке шуктымо. Гуманитар конвойым намиен шукташ лӱдыкшӧ гынат (вет корнышто тӱрлыжат лиеда), посна посылкымат адрес почеш боец-влаклан кидышкыштак кучыктат.
Специальный военный операцийыште Марий Эл гыч улшо военнослужащий-шамычлан полшымо шотышто лекше йодышым тыгай адрес дене вераҥше поро кумылым ончыктышо «За Марий Эл» фондын офисыштыже рашемден кертыт: Марий Эл, г Йошкар-Ола, Свердлов урем, 49а.