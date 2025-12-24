Юзо жап шонымашым шукташ полша

МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Республикысе курчак театрыште Марий Эл вуйлатышын ёлкыжо эртен.

 Тушко специальный военный операцийын участникше-влакын икшывыштым ӱжыныт да нунылан пайрем программым ончыктеныт.

Мероприятийыш 1-7 класслаште тунемше 270 икшыве толын.  Ончыч У ий кож воктене Йӱштӧ Кугыза ден Лумӱдыр дене пырля театрализоватлыме представленийыште кумылыштым нӧлтеныт. Тидын деч вара нуным регион вуйлатыше Юрий Зайцев саламлен.

–  Мыланна чылалан – кугыеҥ, поснак икшыве-шамычлан, У ий – юзо виян пагыт. Ты татыште кажныже ончыкылык шонымашна шукталтешак манын ӱшаным кучена. Тек У ийыште тендан чылажат сай лиеш. А ме тендан воктене лийына да полшаш тӱҥалына. У ий дене, пагалыме йоча-влак», – каласен Юрий Викторович.

А вара икшыве-шамычым  «Конёк-Горбунок» йомак представлений вучен. Пайрем иктешлалтме годым ӱдыр-рвезе-влак Юрий Викторович деч шере пӧлекым налыныт, кумылан-влак пырля войзалтынат кертыныт.  

Тений У ий вашеш Марий Эл вуйлатышын ёлкыжо ныл гана эртаралтеш. Тушто 1-11 класслаште тунемше-влак лийыт, тиде – специальный военный операцийын участникше-влакын икшывышт, тӱрлӧ олипиадыласе призёр, научный, технический, творческий конкурслаште, ончер ден спорт таҥасымашлаште сеҥыше-влак.  

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носовая ямдылен.

 

