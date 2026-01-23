Верысе производство
Южыжым тыште веле ыштат
Кугыжаныш полыш «Тюбинг-ЖБИ» компанийлан производствым уэмдаш полшен.
Регион вуйлатыше Юрий Зайцев «Тюбинг-ЖБИ» ООО предприятийыште лийын. Тудо 2023 ийыште Марий Эл Республикын промышленностьым вияҥдыме фондшо деч 24 миллион теҥге займым налын улмаш. Займ колонным, каштам, прогоным да универсальный стендым налаш каен.
Предприятийыште 64 еҥ тырша. Нуно промышленный да граждан чоҥымашлан, корно-транспорт отрасль ден кундемым тӱзатымылан тӱрлӧ кӱртньӧ-бетон конструкцийым ыштен луктыт.
Предприятий вуйлатыше Владимир Толстоуховын ойлымыж почеш, уэмдымаш производство куатым да кугытым ешараш полшен. Тыге «Тюбинг-ЖБИ» 2025 ийыште чыла кӱкшытан бюджетыш 32 миллион теҥге налогым колтен. Республикын ЖБИ рынкыштыже предприятийын ужашыже 45 процент нарыш шуэш, а продукцийын южо видшым тыште веле ыштат.
Производство паша деч посна компаний мер илышыш чолган ушна да фронтлан гуманитар полышым колта.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: предприятийын продукцийже дене палыме лийыт.
Денис Речкинын фотожо.