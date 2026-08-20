Гастрофестиваль
Ӱшанлын ситарыме
«Мариэнерго» Регион-влак кокласе «Йошка Еш–2026» IV гастрофестивальлан электровийым кӱрылтыш деч посна ситарен.
Тиде фестиваль Руэм посёлко пелен Медведево ипподромышто «Туризм да унам вашлиймаш» нацпроект да «Российын гастрономий картше» федерал проект полшымо дене эртен.
Тудын площадкыже-влаклан электровийым ӱшанлын ситарышашлан «Мариэнерго» организационно-технический пашам комплексно шуктен: энергооборудованийлам план дене палемдыме деч поснак ончен лектын, связь средствым да пожар лӱдыкшыдымылыкым терген, диспетчер да технологий виктарымаш системым тестироватлен.
Фестиваль жаплан чумыржо 300 киловатт куатан кок дизель-генераторым кучылтыныт, производство пашаеҥ-влак туштак дежуритленыт.
«Энергетик-влак гастрофестивальын участникше ден унаже-влаклан электровийым ӱшанлын ситарен шогеныт, электрооборудований-влак кӱрылтыш деч посна ыштеныт», – каласен «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: фестивальыште дежуритлыше энергетик-влак.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.