УВЕР ЙОГЫН

Ӱшанлын ситарыме

Юрий Исаков Комментарий Материалым 22 гана онченыт

Гастрофестиваль

Ӱшанлын ситарыме

«Мариэнерго» Регион-влак кокласе «Йошка Еш–2026» IV гастрофестивальлан электровийым кӱрылтыш деч посна ситарен.

Тиде фестиваль Руэм посёлко пелен Медведево ипподромышто «Туризм да унам вашлиймаш» нацпроект да «Российын гастрономий картше» федерал проект полшымо дене эртен.

Тудын площадкыже-влаклан электровийым ӱшанлын ситарышашлан «Мариэнерго» организационно-технический пашам комплексно шуктен: энергооборудованийлам план дене палемдыме деч поснак ончен лектын, связь средствым да пожар лӱдыкшыдымылыкым терген, диспетчер да технологий виктарымаш системым тестироватлен.

Фестиваль жаплан чумыржо 300 киловатт куатан кок дизель-генераторым кучылтыныт, производство пашаеҥ-влак туштак дежуритленыт.

«Энергетик-влак гастрофестивальын участникше ден унаже-влаклан электровийым ӱшанлын ситарен шогеныт, электрооборудований-влак кӱрылтыш деч посна ыштеныт», – каласен «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусов.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: фестивальыште дежуритлыше энергетик-влак.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Туткар лиймым вучыман мо?

Марий Элыште Общероссийский калык фронтын чолга еҥже-влак Медведево район администрацийыш Знаменский поселкышто верланыше школ воктенысе корно ушнымашым шотыш кондаш лудаш…
СОЦИАЛ ИЛЫШ УВЕР ЙОГЫН

Еш поянлыкым пеҥгыдемдымаш

25 августышто Марий Элыште «Еш поянлыкым пеҥгыдемдымаш – Российын вияҥме корныжо» («Укрепление семейных ценностей – стратегия развития России») регион-влак лудаш…
СЫЛНЫМУТ УВЕР ЙОГЫН

Ныл серызе ешаралтын

Россий писатель ушемын 2022 ий 7 октябрьыште эртыше приёмный заседанийжын протоколжо почеш писатель-влак радамыш пурышо серызе-влакын лӱмышт пале лийын. лудаш…

Добавить комментарий