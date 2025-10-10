Ятыр вашталтыш лийшаш

Марий Эл Кугыжаныш Погынышто 23 октябрьыште лийшаш 11-ше сессийлан ямдылалтыт.
Социальный политике, здравоохранений да ветеран-влакын пашашт, производственный, науко да образований шотышто комитет-влакын еҥышт икмыняр законыш вашталтышым пурташ темлымашым сайлан шотленыт. Нуным поддержатлат гын, мутлан, Марий Элыште шуко шочшан еш-влак юридический полышым яра налаш тӱҥалыт.
Депутат-влак тыгак муниципал службо дене кылдалтше законопроектымат онченыт. Тушто верысе самоуправлений органлашке пашам ышташ налме годым образований ден стаж дене кылдалтше квалификаций йодмаш-влакым куштылемдыме да СВО участник-влаклан посна условийым ыштыме нерген ойлалтеш.
Вес законопроектыште алкоголь, наркотик але вес токсический йӧн дене аҥыргыше-влаклан полышым пуымо шотышто пашам шукташ Йошкар-Олалан пуышаш нерген ойлалтеш. Тымарте тыгай полномочий Волжск олан веле лийын.
Тиддеч посна депутат-влак кум муниципальный районым – Волжскийым, У Торъялым да Шернурым – муниципальный округлашке савырыме дене кылдалтше проектлам ончен лектыныт. Тыге вашталтыме муниципальный образований-влакын ийготыш шудымо-влакын праваштым аралыме, йоча-влакын канышышт да нунын тазалыкыштым пеҥгыдемдыме полномочий шотышто республикын законлашкыже тӧрлатымашым пуртыман.
* * *
Кодшо кечылаште латикымше сессийын документ-влак проектым ончымо икымше йыжыҥ мучашлалтын.
Тӱвыра, туризм да спорт шотышто комитетын еҥже-влак тӱвыра да тӱвыра поянлык объект-влакым аралыме сферыште законын проектшылан акым пуэныт. Регионысо закон-влак федеральный дене келшышын шотыш кондалтыт.
Тыге мемнан республикын йотэллаште улшо соотечественник-влак дене тӱвыра шотышто пырля пашам ыштыме, мутлан, Марий Элын кугыжаныш йылмылажым вияҥдыме да национальный тувырам тӱняште шарыме шотышто полномочийже кумдаҥеш.
2026 ий 1 март гыч республикын тӱвыра наследийже объект-влакым эрелан пайдаланаш пуаш организаций-влак радамыш коммерческий огыл организаций-влакымат пурташ темлалтеш.
Законодательстве шотышто комитет У Торъял районысо Депутат-влак погынымашын Шӱргыял ден Токтарсолам «Токтарсола ял» ик илемыш, Плешивцы ялым Масканур селаш ушаш темлымашыж дене палыме лийын да тидым сайлан шотлен.
Тылеч посна Комитетын еҥже-влак административный правонарушений дене кылдалтше кум законопроектым онченыт. Иктыж почеш мӧҥгысӧ янлыкым (пырыс ден пийым) регистрироватлыдымылан административно мут кучаш шогалташ темлалтеш.
«Марий Эл Республикыште административный правонарушений нерген» законын 19.2 статьян у редакцийжым темленыт.
Йошкар-Оласе Депутат-влак погынымашын темлыме законопроектше кумдыклам тӱзатыме правилым пудыртымылан, мутлан, шке гыч иктаж-мом возгалымаш, сӱрет (граффити), увертарымаш, плакат, вывеске, штендер-влакым, моло савыктымашым лӱмын палемдыдыме верлаште возымылан да вераҥдымылан мут кучаш шогалтыме мерым утларак пеҥгыдемдаш виктаралтын.
Тыгак чоҥымо, мланде пашам шуктымо да моло верла гыч транспорт оравам да кузовым мушде лекмеке, муниципал образований кумдыкым амыртымылан утларак пеҥгыде мерым илышыш пурташ темлалтеш.
Оласе депутат-влак «шижтарымаш» манме наказанийым кораҥдаш, административный штрафым гына кодаш да тудын кугытшым кугемдаш темлат.
* * *
Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин Курыкмарий районыш миен. Тудо педагог-влакым пайремышт дене саламлен, икмыняр пашаеҥлан наградым кучыктен. Тыгак у дошкольный группым почмаште лийын.
Тиде группо 45 икшывылан келыштаралтын.
– Жаплан келшыше йочасадым почмаш – кеч-могай илемланат кугу событий. Икшыве-влакым кушташ тыште чыла условий ышталтын. Самырык еш-влаклан тиде – эрласе кечылан ӱшан, – палемден Михаил Васютин.
Кугыжаныш Погынын депутатше Сергей Ильин, Курыкмарий район администраций вуйлатыше Наталья Арганякова, школ директор Людмила Ефимова, дошкольный группо вуйлатыше Людмила Емелова, верысе кучем орган-влакын, чоҥышо подрядчикын еҥышт-влак дене пырля группын пӧлемлажым ончен савырненыт. Тыгодым йоча-влакым пӧлек деч посна коден огытыл.
* * *
8 октябрьыште Кугыжаныш Погын председатель Шернур ден У Торъял муниципал округлаште лийын да верысе представительный орган-влакын икымше организационный сессийлаштын пашашкышт ушнен.
Сентябрьысе сайлымашын иктешлымашыж деч вара чумырымо кок районысо Депутат-влак погынымашын пашаштыжат республикысе правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаев, внутренний политике министр Антон Мирбадалев, юстиций министр Евгений Маслов, марий парламентын депутатше-влак Владимир Кожанов, Аркадий Новиков, Виталий Пуртов лийыныт.
Шернур муниципальный округышто Депутат-влак погынымашын председательжылан Валентина Таникеевам сайленыт. Округ вуйлатышын пашажым жаплан шуктышылан Александр Кугергиным палемденыт. У Торъял муниципальный округышто Депутат-влак погынымашым вуйлаташ уэш Евгений Небогатиковланак ӱшаненыт. Округ вуйлатышын пашажым жаплан шуктышыланат Денис Таныгинымак коденыт.
Михаил Васютин Шернур сырзаводышто лийын. Тыгак тудо «Центр общения старшего поколения» у рӱдерыш коштшо-влак дене вашлийын.
Памашсола ялыште Кугыжаныш Погын председатель Кугу Отечественный сарыште вуйыштым пыштыше салтак-влаклан уэмдыме памятник-обелиск деке пеледышым пыштен.
Любовь Камалетдинова