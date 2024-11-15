Яндар кундем – «ужар кумдыкышто»

Марий Эл пеҥгыде коммунал торым погымо отрасльым вияҥдыме шотышто Россий Федераций Пӱртӱс поянлык да экологий министерствын рейтингыштыже «ужар кумдыкышто» верланен.

Регионым вуйлатыше Юрий Зайцев Производство ден потребленийын торыштым, ты шотыштак пеҥгыде коммунал шӱкым, погымо аланысе пашам тӧремдыме шотышто регионысо штабын заседанийжым эртарен.

Марий Эл спецтехникым ситарыме шотышто РФ Пӱртӱс поянлык да экологий министерствын рейтнгыштыже – «ужар кумдыкышто». Таче кечылан регионышто 92 технике пашам ышта, тидыже торым жапыштыже погаш да переработатлаш йӧным ышта. Автопаркын тоштеммыжым шотыш налын, лишыл жапыште кок у ломовоз ден куд мусоровозым налаш палемдыме.

Технике деч посна шӱкым пайдалын погымо кӱлешан йыжыҥлан тыгак виян инфраструктур шотлалтеш. Марий Элыште 7,5 тӱжем контейнер площадкым келыштарыме, тушко 14 тӱжем контейнерым шындыме. Ты показатель денат Марий Эл РФ Пӱртӱс поянлык да экологий министерствын рейтингыштыже «ужар кумдыкышто» верланен.

Пеҥгыде коммунал торым погымо да переработатлыме системын кӱлешан ужашыжлан шӱкым лӱдыкшыдымын утилизироватлыме да тойымо паша шотлалтеш. Кызыт республикыштына 12 полигон кучылталтеш. Нуным чылаштым торым вераҥдыме объект-влакын кугыжаныш реестрышкышт пуртымо.

Пеҥгыде коммунал торын кугурак ужашыжым Медведево районысо Кучкасола ял воктенысе полигоныш наҥгаен оптат. Шӱкым погымо да переработатлыме сферыште инвестиций проект шотышто «корно картым» илышыш пуртымо кышкарыште кызыт улшо полигон воктене органический торым компостироватлыме объектым чоҥаш палемдыме. Тиде пашам «Экономика замкнутого цикла» федерал проектын «Экологическое благополучие» нацпроектышкыже пуртымо нерген темлымашым ямдылен колтымо.

Марий Эл Республикым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен

Д.Речкинын фотожо/ Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжо