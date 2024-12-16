Ялозанлык у технике дене пойдаралтеш

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын эртарыме заседанийыште ялозанлык техникым да оборудованийым уэмдыме йодышым каҥашеныт.
Республикын ялозанлык да кочкыш министрже Андрей Кондратенко тыгай цифрым каласен: тачысе кечылан озанлык-влакын машинно-тракторный паркышт 1,9 миллиард теҥгеаш 644 у техникылан ешаралтын. 2024 ийыште
Марий Элысе агропромышленный комплексым уэмдаш республикысе бюджет гыч 119 миллион теҥге ойыралтын. Регионысо 63 озанлык 295 у техникым налын.
Республикын бюджетше гыч кокымшо ий кугыжаныш полыш ойыралтеш, тудын кугытшо ялозанлык техникын але оборудованийын тичмаш акшыжын 30 процентше марте шуеш.
Господдержкын федеральный средстважым аграрийлан ойырымо шотышто Марий Эл ик эн ончылно шотлалтеш, палемдыме деч 99,9% средствам кучылтмо. Чумыр налмаште ялозанлык производствылан 1,3 миллиард утла окса кугыжаныш полыш ойыралтын.
Вуйлатыше Юрий Зайцев РФ правительстве председатель Михаил Мишустинын Марий Эл Республикын социально-экономике вияҥме индивидуальный программым пеҥгыдемдымыж нерген палемден. Ик эн тӱҥ мероприятийлан ялозанлык продукцийым, сырьем да продовольствийым ыштен лукмашым субсидийым ойырымо кӱшеш кумылаҥдымашым шотлыман. Окса АПК сферыште кӱлешан кугу инвстиций проект-влакым шыҥдараш ойыралтеш. 2025–2030 ийлаште федеральный бюджет гыч 634,7 миллион теҥге финансирований лийшаш. Тидыже 140 паша верым почаш, частный инвестиций йӧн дене 2,8 миллиард теҥгем ыштен налаш, 123 тӱжем тонн ялозанлык продукцийым ыштен лукташ, республикын казнашкыже 152,3 миллион теҥгем пӧртылташ йӧным пуа.
Марий Эл Республикым Вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш
Лидия СЕМЕНОВА ямдылен
В.Смоленцевын фото