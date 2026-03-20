Тунеммаш
Вӱдшор ден тул азаплан ямде улыда?
«Мариэнергон» пашаеҥже-влак кучем орган, Чрезвычайный ситуацийым шижтарыме да кораҥдыме иктичмаш кугыжаныш системын вийже дене пырля команде ден штаб тунеммашым эртеныт.
Тушто службын вӱдшор да пӱртӱс пожарлан вашешташ ямде улмыжым тергыме. Кок кече тунемме жапыште энергетик-влакын, МЧС подразделенийын, кучем орган ден моло службын вийышт ден средствыштым шымлен ончалме. Шонен лукмо азап ситуацийым да тудын эҥгекшым кораҥдаш мом ышташ кӱлмым шуктымо.
Советский муниципал район кумдыкышто Россий МЧС-ын Марий Эл Республикысе ГУ-жын пожар ваштареш федерал службыжын тул гыч утарыше частьшын подразделенийже вӱдшорым аварий деч посна йоктарен колташ да илемлам, экономике ден социальный инфраструктур объектлам тул деч аралаш службо-влакын ямде улмыштым тергеныт.
«Мариэнергон» пашаеҥже-влак вучыдымо азаплан ямде улмыштым ончыктеныт. Тунеммашым иктешлыме почеш ведомство велым замечаний лийын огыл. Тунеммаш профессионал кӱкшытыштӧ эртен. Филиал сай акым налын.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: тунеммаш сайын эртен.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.