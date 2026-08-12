УВЕР ЙОГЫН

Вӱд тулымо верым чарен шогалтыме

Юрий Исаков Комментарий Материалым 29 гана онченыт

Азап

Вӱд тулымо верым чарен шогалтыме

Волжскышто вӱд сеть шолдыргымылан кӧра 3-шо №-ан вӱд тулымо верыште аварий лийын.

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев тидлан мутым кучышо-влакым пеш писын  совещанийыш чумырен да кӱчык жапыште олмыктымо пашалан пижаш задачым шынден.

Кызыт ты тулымо верым чарен шогалтыме, а кокытшылан кугурак куат дене ышташышт логалеш. Олан мэрже Павел Деминын ойлымыж почеш, тидыже Машиностроитель микрорайонышто да Мамасевыште, тыгак Волжский муниципал округысо Кӱсола ялыште йӱмӧ вӱдын качествыштыже палдырнен кертеш.

«Тиде йодышым писын решатлаш кӱлеш. Тыгай ситуаций калыкын илышыжым начарештарышаш огыл. Тусо обстановко нерген кече еда увертарен шогаш йодам», – палемден Юрий Зайцев.

Марий Эл вуйлатыше ешарен: кӱлеш лиеш гын, республикын резерв фондшо гыч средства ойыралтеш.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.

Снимкыште:  аварийлан кӧра писын чумырымо совещанийыште.

Денис Речкинын фотожо.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште сайлымашым эскерыше мер штаб таче эрденсек пашам ышта.

  Тудым вуйлатыше Евгений Кузнецов штаб 600 утла мер эскерышым ямдылен манын каласыш. Нуно республикысе кажне участковый комиссийыште пашаштым лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Наукыш икымше ошкылем»

  Юл кундем кугыжаныш технологий университетыште «Наукыш икымше ошкылем» XIV научно-образовательный форум лийын. Школышто тунемше-влаклан эртаралтше мероприятийыште 25 секций лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Пазар ак

Пакчасаскам, пеледышым, кушкылым шукынжо шынден пытареныт гынат, Йошкар-Оласе рӱдӧ пазарыште алят шукынжо лач тидымак налаш темлат. Южышт шке пакчаштышт лудаш…

Добавить комментарий