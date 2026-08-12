Азап
Вӱд тулымо верым чарен шогалтыме
Волжскышто вӱд сеть шолдыргымылан кӧра 3-шо №-ан вӱд тулымо верыште аварий лийын.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев тидлан мутым кучышо-влакым пеш писын совещанийыш чумырен да кӱчык жапыште олмыктымо пашалан пижаш задачым шынден.
Кызыт ты тулымо верым чарен шогалтыме, а кокытшылан кугурак куат дене ышташышт логалеш. Олан мэрже Павел Деминын ойлымыж почеш, тидыже Машиностроитель микрорайонышто да Мамасевыште, тыгак Волжский муниципал округысо Кӱсола ялыште йӱмӧ вӱдын качествыштыже палдырнен кертеш.
«Тиде йодышым писын решатлаш кӱлеш. Тыгай ситуаций калыкын илышыжым начарештарышаш огыл. Тусо обстановко нерген кече еда увертарен шогаш йодам», – палемден Юрий Зайцев.
Марий Эл вуйлатыше ешарен: кӱлеш лиеш гын, республикын резерв фондшо гыч средства ойыралтеш.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: аварийлан кӧра писын чумырымо совещанийыште.
Денис Речкинын фотожо.