Врач-влакын радамышт кугемеш

Тений Марий Элын Тазалык аралтыш министерствыже специалитет программе дене целевой направлений почеш тунемаш 69 ойпидышым ыштен, ординатур программе дене – 44 ойпидышым.
Отрасльыште кадр ситыдыме годым специалист-влакым целевой направлений почеш ямдылымаш врач-влакым республикысе медицине организацийлашке кондымо тӱрлӧ йӧн кокла гыч иктыжлан шотлалтеш. Ойпидыш дене келшышын, медицине вузым тунем пытарыме деч вара самырык специалист-шамыч шочмо республикышкышт пӧртылшаш да шке надырыштым «Кужу да чолга илыш» национальный проектым илышыш пуртымашке пыштышаш улыт.
Марий кугыжаныш университетын эмлыме факультетышкыже 41 целевик пурен, педиатрический факультетышкыже – 7 еҥ. Ижевск медицине академийын эмлыме факультетыштыже республикна гыч 2 студент шинчымашым погаш тӱҥалын. Чуваш кугыжаныш университетын эмлыме факультетышкыже 10 ӱдыр-рвезе каен, педиатрический ден стоматологический факультетлашкыже – куд целевик дене. Казань медицине университетын педиатрический факультетыштыже 1 студент шинчымашым пога, стоматологический факультетыштыже – 2 еҥ.
Ординатурышто Марий Эл гыч 44 еҥ 23 специальность дене тунемаш тӱҥалын. Целевик-шамыч кокла шукынжо анестезиолог-реаниматологын, акушер-гинекологын, травматолог-ортопедын да хирургын специальностьыштым ойырен налыныт.
Врач-шамыч аҥысыр профилян специалистлан тӱҥ шотышто Казань медицине университетыште да МарГУ-што тунемыт. Тылеч посна эше Башкир, Самара да Смоленск кугыжаныш медицине университетлаште, Казань кугыжаныш медицине академийыште тунемыт.
Маргарита ИВАНОВА
Марий кугыжаныш университетын сайтше гыч налме фото.