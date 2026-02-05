Врач деке кайыде…

Колынам, пуйто больничный листым поликлиникыш кайыде петыраш лиеш. Чынак мо?
О.КОНОВАЛОВА.
Волжский район.
Йодышлан регионысо тазалык аралтыш министрын алмаштышыже Юлиана ЗЕЙТУЛАЕВА (снимкыште) вашешта:
– Тазалык аралтыш системыште пайдаланыме цифр технологийын полшымыж дене больничный листым чынжымак поликлиникыш кайыде петыраш лиеш. Идалыкын йӱштӧ пагытше дене кылдалтше черын шарлымыжлан кӧра кызыт республикысе поликлиникылашке моткоч шуко еҥ медицине полышым йодын толеш. Тыгодым таза пациентым черле деч ойыраш, инфекций деч аралаш палынак неле лийын, сандене калык поликлиникыш кӱлеш деч посна ок кошт гын, сайрак.
Пашам ыштыше айдемын хронический черже уке гын, ОРВИ дене черланымыж годым мӧҥгыштӧ кияш, эмлалташ да вара адакат пашаш каяш йӧнан.
Приёмышто врач черлылан больничный листым почеш да тудым дистанционно петыраш лийме нерген ойла. Пациент тидын дене келша гын, медик тудын дене палемдыме жапыште кылым ышта, шкемшижмашыжым акла, пареммыжым, пашаш лектын кертмыжым шотыш налеш да больничный листым петыра.
Пациент тазалык шотышто вуйым шиеш, а врач тудым содыки ончалаш кӱлеш манын шона гын, черлылан поликлиникыш толаш темла – тылеч вара веле больничный листым петыра але шуя.
Приёмышто больничный листым дистанционно петыраш лийме нерген мутланыме огыл, а пациент эмлалтме деч вара шкенжым сайын шижаш тӱҥалын да больничный листым врач деке мийыде петыраш шона гын, поликлиникын колл-рӱдерыштыже йыҥгыртен, тидын нерген йодмашым коден кертеш. Медик тудын дене кылым ышта, тазалыкшым акла да, чыла сай гын, больничный листым петыра.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.