Электросеть
Волгыдырак лийын
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын специалистше-влак республикысе илемлаште уремым волгалтарыме системым уэмден толыт.
Кужэҥер район Руш Кугунур селаште энергетик-влак тоштемше олмеш жаплан келшыше 30 у лампым сакеныт. Ты пашам шукташ Шӱдымарий ял шотан илем администраций кӱлеш материал ден комплектлык ужашым налын.
Сетьым уэмдыме деч вара урем волгыдырак лийын, тидыже тушто илыше-влаклан пычкемыш жапыште лӱдыкшӧ деч посна кошташ йӧным ыштен.
«Уремыште волгалтарыме системым уэмдымаш – тиде «Мариэнергон» муниципалитетла дене ыштыме ик велже. Пашам пырля ыштымаш республикысе илемлам волгалтарымым саемдыме йодышым радамлын решатлаш полша», – палемден «Мариэнерго» филиалын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Руш Кугунур селасе уремыште ынде пычкемыш огыл.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.