УВЕР ЙОГЫН

Волгыдырак лийын

Юрий Исаков Комментарий Материалым 30 гана онченыт

Электросеть

Волгыдырак лийын

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын специалистше-влак республикысе илемлаште уремым волгалтарыме системым уэмден толыт.

Кужэҥер район Руш Кугунур селаште энергетик-влак тоштемше олмеш жаплан келшыше 30 у лампым сакеныт. Ты пашам шукташ Шӱдымарий ял шотан илем администраций кӱлеш материал ден комплектлык ужашым налын.

Сетьым уэмдыме деч вара урем волгыдырак лийын, тидыже тушто илыше-влаклан пычкемыш жапыште лӱдыкшӧ деч посна кошташ йӧным ыштен.

«Уремыште волгалтарыме системым уэмдымаш  – тиде «Мариэнергон» муниципалитетла дене ыштыме ик велже. Пашам пырля ыштымаш республикысе илемлам волгалтарымым саемдыме йодышым радамлын решатлаш полша», – палемден «Мариэнерго» филиалын директоржо Сергей Хлусов.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: Руш Кугунур селасе уремыште ынде пычкемыш огыл.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл Республикыште илыше пагалыме еҥ-влак!

Тендам Калыкын икоян улмо кече да Марий Эл Республикын кечыж дене саламлем! Нине пайрем-влак поян историян да шуко курымаш лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Лектыш ок изем

  Марий Элысе тӱшка ден фермер озанлык-влак тиде кечылаште кажне ушкаллан шотлымаште кокла шот дене 28,2 килограмм шӧрым лӱштат. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Оҥай еҥ дене вашлиймаш

Оҥай еҥ дене вашлиймаш Мастарлыкше ӧрыктара

Добавить комментарий