Волгыдо шарнымаш кодеш

2026 ий 5 июльышто Марий Эл Кугыжаныш Погын аппаратын вуйлатышыже Сергей Михайлович Смышляев ӱмыр лугыч лийын.
Илыш гыч моткоч сай айдеме, мунло наставник, ӱшанле йолташ, йӧратыме пелаш, ача да эрге каен. Тудлан улыжат 43 ий лийын.
Сергей Михайлович законодательный органын кугыжаныш службыштыжо 20 ий тыршен. Шкенжым республикысе парламентын пашажым виктарен колтымаште кугу профессионал, уста организатор, сай вуйлатыше семын ончыктен. Пашажым РФ Федеральный Погынымашын Федераций Советшын аппаратшын грамотшо, Марий Эл Кугыжаныш Погынын моткоч шуко таусерышыж ден чапкагазше (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2025 ийлаште), Марий Элым вуйлатышын тауштымашыже (2024), Кугыжаныш Погынын «Марий Эл законодательствым вияҥдымашке надырым пыштымылан» отличий знакше (2024), регионысо Молодёжный политике, спорт да туризм министерствын, Российысе юрист-влакын ассоциацийыштын, профсоюз организаций да моло ведомство-влакын наградылашт дене палемдыме.
Коллегыже-шамыч Сергей Михайловичым кугу куатан айдеме, спортсмен да активист семын паленыт. Тудо чыла мероприятийыште сай велым ойыртемалтын, коллективын чонжо да шуко шонымашым илышыш пурташ полшышо айдеме лийын. Илышым йӧратымыже, ответственный улмыжо, кажне еҥ дене кылым ыштен моштымыж дене депутат, аппаратын пашаеҥже-влак коклаште кугу пагалымашым сулен.
Сергей Михайлович Смышляев нерген волгыдо шарнымаш шӱмыштына эрелан кодеш.
Марий Эл Кугыжаныш Погын пелашыжлан, родо-тукымжо ден лишыл еҥже-влаклан келге чаманымашым каласа. Тендан ойгыдам лош пайла.
Курымашлык шарнымаш.
М.З. Васютин, Л.Н. Яковлева, А.А. Смирнов, А.И. Майоров, Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше ден аппаратшын пашаеҥже-влак.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.