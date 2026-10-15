Козьмодемьянскын рӱдӧ каныме паркыштыже Санкт-Петербургысо Руш тоштерын пӧлеклыме тумыжлан вич ий темын.
2021 ийыште тоштер комплексын директоржо Анастасия Козловалан Петр I кугыжан шындыме тумыжын тумлегыж гыч ончен куштымо росотам пӧлекленыт улмаш. «Император Петр Великийын всероссийский тумерже» программе почеш тудым Козьмодемьянскыштат шынденыт. Организатор-влакын шонымышт почеш, элна мучко историйым шарнымашын илыше картше ышталтшаш. Вич ий жапыште саде тумо иланен да сылне пушеҥгыш савырнен.
Козьмодемьянскысе тоштер комплексын воткыл лаштыкше гыч налме фото.