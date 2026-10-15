МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Вич ий темын

Светлана Носова Комментарий Материалым 27 гана онченыт

Козьмодемьянскын рӱдӧ каныме паркыштыже Санкт-Петербургысо Руш тоштерын пӧлеклыме тумыжлан вич ий темын.

 2021 ийыште тоштер комплексын директоржо Анастасия Козловалан Петр I кугыжан шындыме тумыжын тумлегыж гыч ончен куштымо росотам пӧлекленыт улмаш. «Император Петр Великийын всероссийский тумерже» программе почеш тудым Козьмодемьянскыштат шынденыт. Организатор-влакын шонымышт почеш, элна мучко историйым шарнымашын илыше картше ышталтшаш. Вич ий жапыште саде тумо иланен да сылне пушеҥгыш савырнен.

Козьмодемьянскысе тоштер комплексын воткыл лаштыкше гыч налме фото.

 

 

 

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Шагалемына, коеш…

Кодшо идалык мучаште Маристат республикысе кугыжаныш кучемын икмыняр министерствыж ден ведомство пашаеҥже-влаклан видеоконференций йӧн дене 2020 ийыште эртарыме всерорссийский лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Марий ола-влаклан йӱклена

Марий кундемысе ныл ола  кугыжаныш кӱкшытыштӧ «Эн мотор архитектуран ола» титулым налме верч кучедалыт.  Россий Чоҥымаш министерстве ты шотышто лудаш…
ЛӰМГЕЧЕ МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

«Тунам йӧннат утларак лиеш ыле»

Марий Турек районлан – 100 ий «Хлебниковский» ООО «Тунам йӧннат утларак лиеш ыле» Индеш ий ончыч ты озанлыкыште лийме лудаш…

Добавить комментарий