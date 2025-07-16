Верыш лектын шымленыт

14-17 июльышто Йылмым, сылнымутым да историйым шымлыше В.М.Васиьлев лӱмеш марий институтын да республикысе Калык усталык рӱдерын пашаеҥышт Марий Турек районышто комплексный шанче экспедицийым эртареныт.
Нуно Сысоево, Сардаял яллаште, Арбор селаште лийыт, верысе калыкын илышыже, тӱвыраже, йӱлаже, йылмыже, вургемже, кочкышыжо, моло ыштыш-кучышыжо, модышыжо, фольклоржо нерген материалым погеныт. Мутланыме ойыртемланат жапым ойыреныт.
Экспедиций годым погымо материалым варажым иктешлат да шанче статья-влакым савыктымаште кучылтыт. Ончыкыжым шанчызе-влак ты проект кышкарыштак республикысе каталогыш пуртышашлык материальный огыл этнотӱвыра поянлык дене кылдалтше объект-влакым рашемдышаш улыт.
Тыгай комплексный экспедиций «Единый день фольклора» общероссийский акций кышкарыште эртаралтын. Тений тудо 17 июльышто визымше гана В.Д.Поленов лӱмеш Российысе Калык усталык пӧртын темлымашыже почеш палемдалтын.
Снимкыште: экспедиций годым.
Эльвира Куклинан воткыл лаштыкше гыч налме.