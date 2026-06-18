Вейп: чаракым ышташ права
Россий Федерацийысе Кугыжаныш Думын пленарный заседанийыштыже тамак да никотинан сатум ужалыме дене кылдалтше федеральный законын проектшым онченыт.
Пленарный заседанийыш видео-конференц-кыл йӧн дене Марий Элын Кугыжаныш Погынжын председательжын алмаштыштыже Александр Смирнов ден Социальный политике, тазалык аралтыш да ветеран-влакын пашашт шотышто комитетым вуйлатыше Наталья Козлова ушненыт.
Каҥашымашын тӱҥ темыже регион-влаклан шке территорийыштышт вейпым да тудлан вишкыде веществам опт да рознице дене ужалаш чаракым ышташ правам пуымо дене кылдалтше лийын.
Кугыжаныш Думын председательже Вячеслав Володин палемден: тиде калыкын тӱҥалтышыже, да тудо кушкын толшо тукымын тазалыкшым аралаш виктаралтын. Мутшо почеш, шуко эл шке кумдыкыштыжо вейпым ужалаш чарен, Россият тиде корно денак кая.
Вячеслав Володин тӱткышым вейпым ужалымым чарыме законым илышыш пуртымын пайдаже шотышто ойырен. «Регион-влакын тыгай полномочийышт лиеш, сандене верлаште законопроект пайдалын шыҥдаралташ тӱҥалеш манын ӱшанена. Тыгак мемнан коллеге-депутат-влаклан ӱшанена да йоча-влакын да обществынан тазалыкышт шотышто тургыжланат манын шонена», – каласен тудо.
Тыгодым тудо палемден: законлан тӱҥалтышым ыштыше-шамыч ваштареш социальный сетьлаште тӱрлым возгалымаш кумдан шарлен. Но, Вячеслав Володинын мутшо почеш, висан ик велыштыже – йоча-влакын тазалыкышт, а весыште – тиде «аярым» ужалыше-влакын кугу парышышт, сандене принципиальный позиций аралалтеш.
2026 ий 1 октябрь гыч тамакым да никотинан сатум рознице да опт дене ужалаш лицензий обязательный лиеш. Тыгай продукцийым лицензий деч посна шуко ужалымылан уголовно мутым кучаш шогалтат.
2027 ий 1 март гыч 2032 ий 1 март марте вейп да тудлан вишкыде веществам рознице дене ужалымылан чаракым ышташ права регионлан пуалтеш.
Эксперимент могай лектышан лиеш – иктешлымаш ончыкта.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызеш Г.Кожевникова ямдылен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо