Вашкылым пеҥгыдемдаш полшена

Таче Марий Эл Республикысе Калык-влакын келшымаш пӧртыштышт «Российысе регионлаште калык да конфессий кокласе кыл» Россий кӱкшытан шанче-практике конференций почылтын. Тушко Российысе 13 регион, Моско ола гыч ты сферыште ыштыше да ты сферым шымлыше 100 наре эксперт ден специалист толыныт. Конференций кок кече шуйна.

Участник-влакым регион вуйлатышын лӱмжӧ дене Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже, тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов, Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин саламленыт.

С.Носова