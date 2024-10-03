«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Вашкылым пеҥгыдемдаш полшена

Светлана Носова Comment(0) Материалым 12 гана онченыт

Таче Марий Эл Республикысе Калык-влакын келшымаш пӧртыштышт «Российысе регионлаште калык да конфессий кокласе кыл» Россий кӱкшытан шанче-практике конференций почылтын. Тушко Российысе 13 регион, Моско ола гыч ты сферыште ыштыше да ты сферым шымлыше 100 наре эксперт ден специалист толыныт. Конференций кок кече шуйна.
Участник-влакым регион вуйлатышын лӱмжӧ дене Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже, тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов, Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин саламленыт.
С.Носова

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