Вашкылым палынак пеҥгыдемдыме

Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин Россий Федераций Кугыжаныш Думын иктешлыше пленар заседанийыштыже участвоватлен.
Мероприятий 27 июльышто эртен. Марий парламентым вуйлатыше тушко видео-конференц-кыл йӧн дене ушнен.
Заседанийыште политический фракций-влакын вуйлатышышт выступатленыт, Кугыжаныш Думын председательже Вячеслав Володин россий парламентын ӱлыл палатыжын вич ияш пашажым иктешлен.
Эртыше вич ийыште Кугыжаныш Думо 2980 федеральный законым приниматлен, нунын кокла гыч 47,3 процентшым депутат-влак темленыт, 10,8 процентшым – депутат ден Федераций Советын йыжыҥъеҥже-шамыч, 3,2 процентшым – Федераций Советын еҥже-влак. Тиде сӱрет парламентарий-шамычын законым ямдылен лукмо пашаште палынак чолга лиймыштым пеҥгыдемда, палемден федеральный парламентын спикерже.
Кугыжаныш Думын тӱҥ пашаже Россий Федераций президентын посланийжым шуктымо, элым вияҥдыме национальный цель ден калыкын йодмашыже-влакым илышыш пуртымо, лӱмын эртарыме сарзе операцийлан, салтак ден офицер-шамычлан, тыгак нунын ешыштлан полшымо дене кылдалтын.
Вич ийыште лӱмын эртарыме сарзе операцийлан права шотышто негызым ыштыме да военнослужащий-влак ден нунын ешыштлан полшымо шотышто 183 законым пеҥгыдемдыме. Чек воктенысе регионлаште террорист-влак ваштареш кучедалше-шамыч СВО участник-влак дене икгай льгото ден гарантийым налыныт.
Донецк ден Луганск калык республик-влакым, Запорожский ден Херсон область-шамычым Россий Федерацийын ик правовой кумдыкышкыжо ушымо пашам мучашлыме. Тидын шотышто 70 законым лукмо.
32 тӱжем утла санкций ваштареш элнан экономикыжым пеҥгыдемдаш, паша верым арален кодаш, бизнесым кучаш полшышо 250 законым приниматлыме.
Пашам ыштыше пенсионер-влакын пенсийыштым угыч индексироватлаш тӱҥалме, ава капиталын программыжым 2030 ий марте шуйымо, герой-ава-шамычлан социальный гарантийым пеҥгыдемдыме, студент-влаклан мӱшкыран улмо да азам ыштыме шотышто пособийым кугемдыме. Вейп ден энергетикым ужалыме, традиционный огыл кылым кучаш кумылаҥдыме да азам ышташ тореш лийме ваштареш, ЖКХ аланыште тарифым эскерыме пашам вияҥдыме нерген закон-влакым илышыш пуртымо.
Гражданствым поген налаш 80 утла негызым пеҥгыдемдыме, миграций аланыште кугыжаныш пошлиным кугемдыме. Кибермошенничестве ваштареш кучедалаш «Антифрод» кугыжаныш системым ыштыме.
«Вич ийыште Кугыжаныш Думо кугу корным эртен. Президентын Конституцийыш пуртымо тӧрлатымашыж деч вара парламент демократий у семын вияҥеш. Тыгак правительствым чумыраш полномочийым пуымо деч вара депутат-влак паша лектышланат мутым кучат. Ончыч тидым исполнительный кучемлан кусареныт гын, кызыт йӧршын вес сӱрет. Ынде эн ончычак шке деч йодман, да ме тидын дене тӱрыснек келшена», – палемден Кугыжаныш Думын председательже.
«Кандашымше гана чумырымо Кугыжаныш Думо дене пашам ыштыме жапыште вашкылым палынак пеҥгыдемдыме. Кугыжаныш Погынын депутатше-влак Кугыжаныш Думын мероприятийлаштыже чолган участвоватленыт, профильный комитет-шамычын заседанийлашкышт ВКС йӧн дене ушненыт. Тиде ик правовой кумдыкышто лияш веле огыл, тыгак регионнан позицийжым федеральный кӱкшытыш намиен шукташ, федеральный кӱкшытыштӧ пеҥгыдемдыме пунчалым Марий Элын илышышкыже жапыштыже пурташ йӧным ыштен», – заседанийым иктешлен марий парламентым вуйлатыше Михаил Васютин.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.