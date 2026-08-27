Велосипед дене кудалыштыныт, футболла модыныт

Парламентарий-влак эртыше арнян могай пашам шуктеныт, сайлыше-шамыч дене мынярак лишке лийыныт?
Эртыше арнян посна верым Россий Кугыжаныш флагын кечыже налын. Парламентым вуйлатышын алмаштышыже Александр Смирнов Советский посёлкышто у флагштокым почмаште да Сухопутный войскан флагшым нӧлталмаште участвоватлен.
СВО-н ветеранже тыгак Советский муниципал районышто да Кужэҥер муниципал округышто «Республика Марий Эл: образование для созидания. Единство для будущего» теме дене эртыше педконференцийлаште марий парламентым вуйлатыше Михаил Васютинын да чумыр депутат корпусын лӱмышт дене педагог-шамычлан у тунемме ий тӱҥалме деч ончыч усталык шӱлыш ден сай стартым тыланен.
Конференцийыште туныктышын тӱҥ пашаже, школ образованийыш 1 сентябрь гыч пурталтше вашталтыш-влак: тунемшын койышыжым кум кӱкшытан системе почеш аклыме, 9-11-ше класслаште обществознанийым уэмдыме программе дене туныктымо, «Российын духовно-нравственный культуржо» предмет ден «Россия – мои горизонты» курсым пуртымо, кугурак класслаште IT- профиль дене шинчымашым погышылан пӱртӱслӧ огыл уш-акыл ден нейросетьын технологийышт дене пашам ыштыме модульым ешарыме, тыгак образований аланыште законодательствым саемдыме – нерген ойленыт.
Наталья Козлова Звенигово районысо Шолэҥер посёлкышто тӱрлӧ ийготан еҥ-влакым иквереш чумырышо велопробегыш ушнен.
Сергей Белоусов, Шернур район Чылдемыр ял шотан илемыш мийымекыже, Кужнур ялыште ик еҥын йодмыж почеш олмыктымо корным терген.
Виталий Пуртов Кужэҥер районышто республикнан муниципал образованийлаж гыч вич командым чумырышо футбол турнирыште участвоватлен.
Мария Дорогова Йошкар-Оласе 7-ше №-ан школ воктене Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын «Марий кеҥеж» проектше кышкарыште еш пайремым эртарен.
Февзи Керимов ден Нина Янгелова Звенигово районын кечыжым пайремлымаште лийыныт. Программыште «Пӱртӱс поянлык» конкурс-фестиваль кугу верым налын. Тудо Провой кундемысе калыкын йӱлажым, усталыкшым да сеҥымашыжым кумдан почын ончыктен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожО.