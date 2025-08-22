Вашкылым эшеат пеҥгыдемденыт

Теҥгече Козьмодемьянскыште Кугыжаныш Погын президиум ден «Марий Эл Республикысе муниципал образований-влакын советышт» ассоциацийын заседанийышт эртен.
Мероприятий кугыжаныш кучем да верысе шкевиктем орган-влакын пырля шуктымо пашаштышт вашлиялтше пӱсӧ йодыш-шамычым ончымылан да 2025 ийыште ыштыме пашам иктешлымылан пӧлеклалтын.
Заседанийым почмыж годым Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин вашкылын тыгай форматшым кӱлешан да пайдале семын аклен.
«Кандашымше гана погымо парламентын пашам ышташ тӱҥалмыж деч вара тиде – икымше заседаний, тудо мемнан муниципалитет-влак дене жапын-жапын вашлийын мутланаш кӱлмым пеҥгыдемда. Верысе шкевиктем публичный кучемын негызшылан шотлалтеш, да пырля шуктымо пашана дене кажне район ден олан социально-экономически вияҥме корныжо, республикнан эн тора кундемлаштыже илыше калыкын илыш качествыже кылдалтыныт», – палемден законодательный органым вуйлатыше.
Парламент ден ассоциацийын тенийысе пелийыште шуктымо пашашт нерген докладым Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Смирнов ыштен, тыгодым тудо посна тӱткышым вашкыл ден лектышлан ойырен.
Палемдымыж гыч, муниципал образований депутат-влакын погынымашышт республиклан кӱлешан закон-шамычым ямдылымашке да каҥашымашке чолган ушнат, муниципалитет-влакын представительный органышт законодательный инициативылан правам пайдалын кучылтыт: темлымышт почеш тений Марий Элын кум законжо ден Кугыжаныш Погынын шым пунчалжым пеҥгыдемдыме.
Муниципалитет-влакын еҥышт парламентын ныл сессийыштыже, Депутатын кок кечыштыже, парламент колыштмашлаште да «правительствын шагатлаштыже» пашам ыштеныт. Законодательный органым вуйлатышын паша вашлиймашлаштыже верысе шкевиктем органлаште кадрым ситарыме, сайлыше-шамычын наказыштым илышыш пуртымо, сарзе-влакым тойымо верлам тӱзатыме да верысе тӱҥалтышлан полшымо программым шуктымо йодышлам радамын лончылымо.
Александр Смирнов поснак «Верысе шкевиктемым публичный кучемын единый системыштыже организоватлыме общий принцип-влак нерген» федерал законым илышыш пуртымо пашам ойырен палемден. Тений кум муниципал район муниципал округыш савырныме нерген пунчалым приниматлен. Тидыже виктемын системыжым кумдаҥдымаште кӱлешан ошкыллан шотлалтеш.
«Марий Эл Республикысе муниципал образований-влакын советышт» ассоциацийын председательже Сергей Халтурин муниципалитетласе представительный орган-влакын депутатыштын сайлыше-шамыч дене ыштыме пашаштым иктешлен, тыгодым тудын верлаште пӱсын шогышо йодыш-влакым жапым шуйкалыде решатлаш полшымыжым палемден.
Заседанийыште, сайлыше-влакын лекше йодышыштым верыштак да писынрак решатлаш манын, чыла кӱкшытан депутат-шамычлан приёмым, поснак яллаште да тора кундемлаште, исполнительный кучемын да силовой структурын еҥышт дене пырля эртараш темлыме.
Михаил Васютин йодмаш-влакым систематизироватлаш, эн чӱчкыдын йоҥгалтшыжым, поснак СВО-н участникше ден ветеранже-влаклан полшымо дене кылдалтшыжым, решатлаш пеҥгыде алгоритмым ышташ темлен.
Заседанийын официальный ужашыжым мучашлыме годым марий парламентын спикерже Марий Элысе Пенсий да социальный страхований фондын Козьмодемьянск оласе клиент службыжын вуйлатышыже Алена Сергеевалан Кугыжаныш Погынын Таумутшым кучыктен.
Тылеч вара депутат ден муниципалитет вуйлатыше-влак Козьмодемьянск олаште тӱзатыме кумдык-шамычым: Горбунцовын паркшым, Оласе рӱдӧ паркым, А.Эшпай лӱмеш скверым, причалым, Карл Маркс лӱмеш площадьым да «Юбилейный» стадионым – ончен савырненыт. Уна-шамыч Чап обелиск да Курымашлык тул воктеке пеледышым пыштеныт, В.И.Романов лӱмеш этнографий тоштерыште лийыныт.
Козьмодемьянскыште эртарыме заседаний республикын парламентше да верысе шкевиктем орган-влак кокласе вашкылым пеҥгыдемдыше эше ик ошкыл лийын.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.