Вашкыл шергакан

Эртыше арнян депутат-влакын пашаштышт тӱҥ верым муниципалитет-шамычым вияҥдыме йодыш налын.
Сергей Ильин Козьмодемьянскыште да Звениговышто лийын. Россий Ялозанлык министерствын социально-экономический прогнозирований виктемжын начальникше Антонина Щипцова, республикын ялозанлык министрже Павел Раевский, администраций вуйлатыше-влак Михаил Козлов да Сергей Петров дене пырля тӱҥ социальный объект ден вӱдышӧ предприятий-шамычым ончен. Тиде кечын делегаций муниципалитетын кызытсе состоянийжылан акым пуэн, кумдыкым вияҥдыме ончыкылык корным палемден.
Парламентарий-влак граждан-шамычын йодмашыштлан да верысе шкевиктем орган-влак дене шуктымо пашалан посна тӱткышым ойырат. Алексей Шерстобитов Медведево район Краснооктябрьский посёлкысо Фабричный уремыште верланыше 12-шо №-ан пӧртыштӧ илыше-шамыч дене чот тоштемше леведыш шотышто мутланен, вашлиймаш деч вара профильный ведомствылашке тудым капитально але жапым шуйкалыде олмыкташ кӱлмӧ нерген йодмашым колтен.
Александр Майоров РФ Пенсий да социальный страхований фондын Марий Элысе пӧлкажын 2025 ийысе пашам иктешлыме да тений ик эн ончыч шуктышаш задаче-влакым палемдыме заседанийыштыже лийын. Депутат ведомствын пашажлан кӱкшӧ акым пуэн.
Александр Смирнов Советский районысо Вечын школышко оборонно-массовый да сарзе-патриот месячникым торжественно петырымашке миен. Мероприятийыште илышыш пурташ тӱҥалме «Шарнымаш галерей» пашан ужашыже семын Сеҥымашын маршалже Георгий Константинович Жуковлан пӧлеклалтше муралым почыныт.
Тылеч посна депутат Ӧрша да Вечын селалаште, Топкайэҥер посёлкышто да Михайловка ялыште лийын, фронтлан чарныде полшышо чолга ӱдырамаш-влаклан (коклаштышт СВО участник-шамычын пелашышт ден аваштат шагалын огыл улыт) нимучашдымын тауштен, чылаштым шушаш 8 Март пайрем дене саламлен.
Михаил Швецов «Герои Отечества» тоштер-патриот рӱдерыште «Жап эртымым ончыде» науко-сотемдарыме проектын кышкарыштыже эртыше «Кугу Ачамланде сарын урокшо да кызытсе параллель-влак» эксперт площадкын участникше лийын. Тиде проект историй шарнымашым арален кодымашке, тудым шояклыме ваштареш кучедалмашке ла самырык тукымым шочмо элым йӧратыме шӱлышеш куштымашке виктаралтын.
Марина Янковская СВО участник-влакын родышт ден лишыл еҥыштым Москвашке наҥгаен коштыктен.
Оксана Аблязова Юл кундемысе субъект-шамычын регион-влак кокласе форумышкышт миен. Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтше мероприятий Ижевскыште эртен.
Шошын икымше кечынже Юрий Игнатьев Морко посёлкышто эртаралтше шарнымаш мероприятийыш ушнен. Участник-шамыч Сеҥымаш паркыште локальный сар-влакын геройыштлан шогалтыме обелиск воктене ВДВ-н Псков дивизийжын 6-шо ротысо сарзе-десантникше-шамычым ик минут шып шоген шарналтеныт.
Республикын тӱвыра аланыштыже Эдуард Иманаев Россий Федерацийын сулло да Марий Элын калык сӱретчыже Иван Ямбердовын Йошкар-Олан историйже тоштерыште «Эх, имнем-влак!» ончерым почмаште лийын. Тиде мероприятийыште Марий книга савыктыш авторын шочмо верже ден республикын тӱвыра поянлыкшылан пӧлеклалтше «Родная земля» у книгаж дене палдарен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.