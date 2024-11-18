Вашкыл, профориентаций да моло нерген

Марий Эл гыч директор-влакын делегацийышт Юл кундем федерал округысо колледж ден техникумлам вуйлатыше-шамычын форумыштышт лийыныт.

Ижевск олаште эртаралтше мероприятийыште профессионал образованийым пуышо организацийын директоржо-влак тачысе кечын ик эн кӱлешан да тургыжландарыше йодышлам каҥашеныт. Тиде – предприятий дене вашкыл, профориентаций системыште у йӧн, воспитаний паша технологийыште вашталтыш, «Профессионалитет» федерал проект, добровольчестве толкын да молат.

Мемнан регион гыч форумышто Оршанкысе И.К.Глушков лӱмеш шуко профилян колледжын директоржо, Марий Элыште профессионал образованийым пуышо тӧнеж-влакын ассоциацийыштын председательже Светлана Мотовилова, Марий политехнический лицейын директоржо Владимир Лисин, индустрий да предпринимательстве колледжым вуйлатыше Наталья Петропавловская лийыныт. «Профессионал инклюзив кумдык: эн сай практике, ончыкыжым вияҥмаш» трекыште Владимир Лисин Марий политехнический лицейын паша опытшо дене палдарен.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме