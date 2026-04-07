Вӱдшорлан — кугу тӱткыш

Лидия Шабдарова

⚡Йошкар-Ола мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов Чрезвычайный ситуаций лийын кертме лӱдыкшым ончылгоч кораҥдыме да пытарыме шотышто комиссийын черетдыме заседанийжым эртарен.

Тудо рӱдоласе аварийно-утарыме службо ден Гражданский обороно ден Чрезвычайный ситуаций управлений ончылно вӱдшор зоныш логалше ола округын частный секторыштыжо уэш обходым эртараш задачым шынден.

Жаплан вераҥдыме пунктлашке куснаш кумылым ончыктышо еҥ-влаклан тыгай йӧным ыштыме. Кызыт вӱд нӧлталтмылан кӧра шке суртыштым жаплан коден каяш логалше-влаклан пукшымо шотышто йодыш решатлалтеш.
Тыгак мэрий жаплан куснышо еҥ-влаклан полышым пуаш ямде. Мутлан шергакан арверым арален кодаш «Город» АО-н кукшо складшым пуаш да погым шупшыкташ транспортым ойыраш ямде. Частный секторышто вӱдшор жапыште лӱдыкшыдымылык шотышто ешартыш мерым правам аралыше орган-влакын пашаеҥышт шукташ тӱҥалыт.

Изи Какшан эҥерыште вӱдын кӱкшытшӧ критический отметке марте кӱза гын, кӱвар сооружений-влакым кучылтмо правил дене келшышын, транспорт-влакын Рӱдӧ кӱвар дене кудалыштмыштым шагалемдат. Тыгай годым транспорт Вараксин ден Вознесенский кӱварла (нине сооружений-влак кӱшнырак улыт), тыгак Киров-Строитель-влакын магистральышт дене кудалышташ тӱҥалыт.

☎Полыш кӱлеш гын, Единый дежурный диспетчер службыш 112, 64-12-63 номеран телефон дене йыҥгыртыза.

📸Фотом Антон Трудиновын воткыл лаштыкше гыч налме.

