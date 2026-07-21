ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Уста туныктышо да вуйлатышылан

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 20 гана онченыт

Морко районысо Кожлаер тӱҥ школышто Калык просвещенийын отличникше, туныктымо пашан ветеранже Вениамин Степановлан мемориал оҥам почыныт.

П.С.Тойдемарын лӱмжым нумалше тунемме верыште тиде уста туныктышо да школ директор  28 ий  тыршен. «Тудым моштен вуйлатымыжлан да чын воспитанийм пуымо пашам кӱлеш семын ворандарен колтымыжлан кӧра выпускник-влак илышыштышт кугу сеҥымашыш шуыныт. Вениамин Климентьевич новатор лийын, тудо тунемаш да туныкташ кумыланден моштен», – палемденыт мероприятийыште.

Г.Кожевникова

Фотом Морко район образований полкан соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
СЫЛНЫМУТ УВЕР ЙОГЫН

«Мыскараже калыкым ок шӱктаре»

27 февральыште Республикысе марий тӱвыра рӱдер Геннадий Григорьевын «Изишак шыргыжал, йолташ» книга презентацийжым эртарыш. Г.Григорьев бард-мурызо семын палыме. Тылеч лудаш…
нацпроект УВЕР ЙОГЫН

Марла сылнын лудат але мурет? Ушно!

21 январь гыч 28 февраль марте шочмо йылме-влаклан полышым пуышо «Кугезе йылме» фонд йоча да самырык-шамычлан шочмо йылме дене лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Икымше кермычым пыштыде, кокымшо ок воч»

    Икмыняр кече ончыч ме, «Саскавий» марий ӱдырамаш ушемын еҥже-влак, У Торъял районыш мийышна. Тушто районысо рӱдӧ книгагудышто лудаш…

Добавить комментарий