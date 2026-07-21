Уста туныктышо да вуйлатышылан

Морко районысо Кожлаер тӱҥ школышто Калык просвещенийын отличникше, туныктымо пашан ветеранже Вениамин Степановлан мемориал оҥам почыныт.
П.С.Тойдемарын лӱмжым нумалше тунемме верыште тиде уста туныктышо да школ директор 28 ий тыршен. «Тудым моштен вуйлатымыжлан да чын воспитанийм пуымо пашам кӱлеш семын ворандарен колтымыжлан кӧра выпускник-влак илышыштышт кугу сеҥымашыш шуыныт. Вениамин Климентьевич новатор лийын, тудо тунемаш да туныкташ кумыланден моштен», – палемденыт мероприятийыште.
Г.Кожевникова
Фотом Морко район образований полкан соцкылысе лаштыкше гыч налме.