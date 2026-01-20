«Герои Марий Эл. Талешке-влак» программын участникше Альфред Нурмухаметов Волжский муниципал округышто пашам ыштыш тӱҥалын.
Тудын дене регион вуйлатыше Юрий Зайцев вашлийын. Республик вуйлатышын палемдымыж почеш, Альфред Нурмухаметовым, тунем пытырымыжым вучен шуктыде, Волжский администраций вуйлатышын алмаштышыжын пашажым шукташ темлен.
– «Герои Марий Эл. Талешке-влак» программе вуйлатыше пашаеҥ-влакым ямдылыше школлан (йӧнлан) шотлалтеш. Ты округышто Тендан гай опытан да ответственностян еҥым ужмо шуэш, – палемден Юрий Зайцев.
Альфред Мингатаевич 2022 ийыште спецоперацийыште, боевой действийлаште участвоватлен. Передовойыш тудо шке кумылын каен. «БАРС» подразделенийыште служитлен. Тушманын позицийжым штурмоватлыме годым пеҥгыде да боевой ямде улмыж дене ойыртемалтын. Ик наступлений годым тушман мемнан военнослужащий-влакым йот элысе гранатым кышкен пудештарылын. Ончылан шындыме задачым шукташак тыршымыж годым тудо нелын сусырген. Тиде бой деч вара Альфредым «За отвагу» медаль дене наградитленыт.
Мӧҥгӧ пӧртылмыж деч вара тудо «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо программыш ушнен. 2025 ийыште ты регионал программын участникшылан шотлалтеш. Альфред Нурмухаметов республик вуйлатышылан ӱшанымыжлан тауштен.
– Тиде программыш кумылын ушненам. Ме икмыняр тунемме модульым эртенна, кӱлешан шинчымашым налынна. Ӱшандам сулаш тыршем. Тидлан чыла вий-куатем пыштем, – ойлен тудо да ончыкылык шонымашыж дене палдарен.
Вашлиймаш деч вара республик вуйлатыше Альфред Нурмухаметовлан сай паша лектышым тыланен.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Елена Эшкинина ямдылен.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын фотожо.