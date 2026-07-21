«Ушан пӧрт» системе пеш йӧнан

«Защитники Отечества» фонд лӱмын тӱҥалме сарзе операцийыште инвалид лийше-влакын илыме верыштым умбакыже саемда.
Фондын республикысе филиалже пашам ыштыме пӱтынь жапше мучко 50 утла ветеранын суртышкыжо «Ушан пӧрт» системым пуртен. Ик тыгай еҥже– Мужество орденын кавалерже Алексей Протасевич.
2022 ий шыжым Алексейым тичмаш огыл мобилизаций годым армийыш налыныт. «Шочмо эл ӱжын, тугеже тыге кӱлеш», – ойла воин. Тудо штурмовой подразеленийыште гранатомётчик лийын. 2023 ий шошым ик тале кредалмаште нелын сусырген, кок йолжымат йомдарен. Самырык рвезым йолташыже-влак кредалмаш пасу гыч луктыныт, Лёша нунылан кугу таум ойла.
Медведево районышто илышылан «Ушан пӧрт» виктарыме системым пуртеныт, кухньо гарнитурым, робот-пылесосым, ушан колонкым, смартфоным пуэныт. «Фондын тыршымыжлан таум каласем», – манеш Лёша.
Палемдаш кӱлеш: мемнан землякна кумда полышымак налын. Ондак фонд тудлан пашаш шогалаш полшен, нелырак корныштат кудал кертше коляскым, тыгак спортлык коляскым да тудлан гына келшыше вургемым пуэн. Тыште Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын надырже нерген ойлыман. Йол деч посна кодшо рвезе-влак тудын кӱштымыж почеш кид дене виктарыме автом вӱдаш яра тунем кертыт. Алексей тиде программым икымше пытарен.
«Защитники Отечества» фондын республикысе филиалжым вуйлатыше, Мужество орденын кавалерже Ренат Магсумов поснак палемда: Марий Элыште регионысо правительствын эҥертышыж дене спецоперацийын геройжо-влаклан полышым пуымо шотышто пайдалыкан экосистемым ыштыме. А СВО ветеран-влакын ассоциацийыштын марий пӧлкажым вуйлатыше, Мужество орденын кавалерже Роман Возняк ешара: илыме верым йӧнештарымаш – рвезе-влаклан пеш кӱлешан полыш, тудо нунын илыш-куныштым палынак саемда.