Умылыдымашым ончылгоч кораҥдыман
Марий Элыште миграций политикым илышыш пуртымо йодышым эксперт-влак Научный сессий кышкарыште каҥашеныт.
Мероприятий В.М.Васильев лӱмеш МарНИИЯЛИ-ште Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын полшымыж дене эртен. Тудо Российысе науко кечылан, Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан да Наукын лу ияш идалыкшылан пӧлеклалтын. Каҥашымашке регионысо шымлызе ден социолог, вузла ден правам аралыше орган-влакын еҥышт ден эксперт-шамыч, тыгак Тула область гыч палыме эксперт Наталья Пирязева ушненыт.
Российысе МВД-ын данныйже почеш, элыштына йотэл гыч 5,7 миллион гражданин ила. Мигрант-влак тӱҥ шотышто пашам кычалын толыт, да утларакше чоҥымаште, ялозанлыкыште да услугым пуымо сферыште ыштат. Эксперт-влакын палемдымышт почеш, нунылан адаптацийым эрташ куштылгыжак огыл, вет Российысе законымат, тысе йӱламат пален шогыман. Тидланже кугыжаныш кӱкшытыштат кӱлеш мерым ыштыман.
Вес элла гыч толшо-влакын шукеммышт дене тазалык аралтыш да образований системыланат нагрузко, калык-влак кокласе умылыдымашат лийын кертыт.
Россий президент Владимир Путинын указше дене Россий МВД пелен гражданстве йодыш шотышто службо ышталтын. Эксперт-влак тудын пашажым ты сферым шотыш пуртымаште кӱлешанлан шотленыт. Нуно тыгак мигрант-влаклан социализацийым эрташ полшышо ешартыш йӧн-влакым темленыт. Поснак тӱрлӧ калык да тӱрлӧ конфессий-влак кокласе кылым саемдыме шотышто.
Российысе калык-влакын икоян улмо идалык лачак нине задаче-влакым, кучем ден обществын вийыштым иктыш чумырен, шукташ сай амалым ышта, палемденыт министерствыште.
Светлана Пехметова