У совет
Умбакыже вияҥеш
Марий Эл вуйлатыше пелен Промышленностьым вияҥдыме шотышто советын икымше заседанийже лийын.
Совет Россий президент Владимир Путинын Элнам вияҥдыме национальный шонымаш нерген майысе указшым шуктымо дене келшышын ышталтын.
Республик вуйлатыше Юрий Зайцевын вӱдымӧ заседанийыште Марий Элыште 2025-2027 ийлаште промышленный куатым вияҥдыме шотышто паша план, тыгак «Паша лектыш» нацпроект кузе шукталтмым иктешлыме. Тылеч посна Марий Эл Кугыжаныш Погынын регионысо промышленностьым вияҥдыме шотышто пашаж нерген увертарыме.
«Мемнан пашанан шонымашыже – регионысо промышленностьын утларак ончыкылыкан отрасльлажым вияҥдаш, коопераций кылым кумдаҥдаш, инвестицийым савырыме йӧным саемдаш, вияҥме посна кумдыкым ышташ. Совет республикысе эн кугу предприятий-влакын представительыштым ушен шога. Тудын пашаже пайдале лийшаш», – палемден Юрий Зайцев.
Промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министр Владимир Халюзин промышленный куатым вияҥдыме шотышто паша план кузе шукталтме нерген докладым ыштен. Промышленностьна республикыште ыштен лукмо чумыр продуктын 32, паша верын 25 да налог пурымашын 50 процентшым пуа. Тений 9 тылзыште 248,8 миллиард теҥгеаш продукцийым ыштен лукмо.
Правительстве предприятий-влаклан финанс, пого, виктарен да увертарен шогымо полышым пуа, тыге инвестиций проектлам шукташ йӧным ышта. Промышленностьым вияҥдыме да инвестиций велым вияҥме фонд 2030 ийлан 4,7 миллиард теҥге кугытым эртышаш.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын Производство комплексым вияҥдыме шотышто комитетшын председательже Дмитрий Лабутин регионал парламентын республикысе промышленностьым вияҥдыме шотышто пашаж нерген каласкален. Тудын ойлымыж почеш, Кугыжаныш Погын промышленный комплексым вияҥдыме сферыште законодательствым жаплан келшышын уэмдыме шотышто решенийым лукшашлан республикын правительствыж дене пашам кӱлын ышташ ямде.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: промышленный цехыште.
Фотом Марий Эл вуйлатышын MAX-каналже гыч налме.