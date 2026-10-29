Угыч корныш тарвана

16 декабрьыште Йошкар-Олаш Йӱштӧ Кугызан поездше толеш.
Тудын составше корныш Великий Устюг гыч 8 ноябрьыште тарвана да икмыняр олаште шогаш тӱҥалеш.
Йошкар-Олаштат тыгай стоянке лиеш. Поездым ончаш толшо-влак Йӱштӧ Кугыза ден Лумӱдыр дене вашлиялтыт, пайрем программым, курчак спектакльым ончат. Поездыште тематический вагон-влак лийыт.
Вокзалыште ончыктымо мепроприятийым оксам тӱлыде ончаш йӧн лиеш. РЖД-н официал сайтыштыже увертарыме почеш, тӱлыман программылан Йошкар-Олаште билетым 16 ноябрьыште ужалаш тӱҥалыт.
Снимкыште: кодшо ийын тыгай поездын Йошкар-Олаш толмыж годым.
Михаил Скобелевын фотожо.
лектыт
16 декабрьыште Йошкар-Олаш Йӱштӧ Кугызан поездше толеш.
Тудын составше корныш Великий Устюг гыч 8 ноябрьыште тарвана да икмыняр олаште шогаш тӱҥалеш.
Йошкар-Олаштат тыгай стоянке лиеш. Поездым ончаш толшо-влак Йӱштӧ Кугыза ден Лумӱдыр дене вашлиялтыт, пайрем программым, курчак спектакльым ончат. Поездыште тематический вагон-влак лийыт.
Вокзалыште ончыктымо мепроприятийым оксам тӱлыде ончаш йӧн лиеш. РЖД-н официал сайтыштыже увертарыме почеш, тӱлыман программылан Йошкар-Олаште билетым 16 ноябрьыште ужалаш тӱҥалыт.
Снимкыште: кодшо ийын тыгай поездын Йошкар-Олаш толмыж годым.
Михаил Скобелевын фотожо.