ЙОШКАР-ОЛА

Угыч корныш тарвана

Светлана Носова Комментарий Материалым 45 гана онченыт

16 декабрьыште  Йошкар-Олаш Йӱштӧ Кугызан поездше толеш.

Тудын составше корныш Великий Устюг гыч 8 ноябрьыште тарвана да икмыняр олаште шогаш тӱҥалеш.

Йошкар-Олаштат тыгай стоянке лиеш. Поездым ончаш толшо-влак  Йӱштӧ Кугыза ден Лумӱдыр дене вашлиялтыт, пайрем программым, курчак спектакльым ончат. Поездыште тематический вагон-влак лийыт.

Вокзалыште ончыктымо мепроприятийым оксам тӱлыде ончаш йӧн лиеш. РЖД-н официал сайтыштыже увертарыме почеш, тӱлыман программылан Йошкар-Олаште билетым 16 ноябрьыште ужалаш тӱҥалыт.

 Снимкыште: кодшо ийын тыгай поездын Йошкар-Олаш толмыж годым.

Михаил Скобелевын фотожо.

лектыт

16 декабрьыште  Йошкар-Олаш Йӱштӧ Кугызан поездше толеш.

Тудын составше корныш Великий Устюг гыч 8 ноябрьыште тарвана да икмыняр олаште шогаш тӱҥалеш.

Йошкар-Олаштат тыгай стоянке лиеш. Поездым ончаш толшо-влак  Йӱштӧ Кугыза ден Лумӱдыр дене вашлиялтыт, пайрем программым, курчак спектакльым ончат. Поездыште тематический вагон-влак лийыт.

Вокзалыште ончыктымо мепроприятийым оксам тӱлыде ончаш йӧн лиеш. РЖД-н официал сайтыштыже увертарыме почеш, тӱлыман программылан Йошкар-Олаште билетым 16 ноябрьыште ужалаш тӱҥалыт.

 Снимкыште: кодшо ийын тыгай поездын Йошкар-Олаш толмыж годым.

Михаил Скобелевын фотожо.

Лудаш темлена:
ЙОШКАР-ОЛА УВЕР ЙОГЫН

Марий легенде негызеш

Йошкар-Олаште «Марий калыкын легендыже» пу гыч ыштыме скульптур всероссийский фестиваль-конкурс эртаралтеш. Конкурс кок йыжыҥ дене эрта: икымше – 1 лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Оласе кудывечылаште – сай вашталтыш

Йошкар-Оласе кудывечылам олмыкташ эше 70 миллион теҥгем ешарен ойырымо. Тидын нерген Марий Эл вуйлатышын пашажым жаплан шуктышо Юрий Зайцев лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА

Марий талешке-влакым ужнет гын…

Марий паркыште пу гыч пӱчкеден лукмо скульптур-влак ешаралтыныт. Шукерте огыл тушко тений Йошкар-Олаште эртаралтше пу гыч пӱчкедыше-влакын «Марий калыкын лудаш…

Добавить комментарий