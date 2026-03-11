Савыкташ йодыныт – уэш савыктыме!

«Марий книга издательстве» савыктыш пӧрт «История и культура народов Республики Марий Эл» кок томан книгам уэш савыктен луктын.
Историк-влак Ананий Иванов ден Сергей Свечниковын ямдылыме пашаштым икымше книга дене савыктымаш регионысо тӱвыра поянлыкым арален вияҥдымаш верч тыршыше-влаклан кугу событий лийын. Тушто XVII курым гыч XIX курым марте кундемыштына лийше ик эн тӱҥ тат-влак, марий калыкын эртыме корныжо, тунамсе жапын тӱвыраже ончыкталтыныт. Кокымшо том XIX курымысо историйым авалта да XXI курым марте палдара.
Тиде книга Марий Элын историйжым да тӱвыражым шымлыше да туныктышо-влаклан моткоч кӱлешан, санденак тудым уэш савыктен лукташ йодшо-влак шукын лийыныт. Йодмаш шукталтын. Книгам «Марий книга издательстве» савыктыш пӧртыштӧ савыктышыште налаш лиеш, адресше: Йошкар-Ола, Панфилов урем, 39-ше №-ан пӧрт. Онлайн йӧн дене VK социальный сетьыш але maribook@bk.ru. e-mail-ыш йодмашан серышым возен колташ лиеш.
Йодышда уло гын, 8 (8362) 41-47-85 телефон дене йыҥгыртыза.
Фотом «Марий книга издательстве» савыктыш пӧртын соцкылысе лаштыкше гыч налме