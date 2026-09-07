ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Учёный, полководец да моло нерген

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 35 гана онченыт

 

Марий Элын тунемме верлаштыже «Кӱлешан нерген мутланымаш» уэмдыме курс тӱҥалын.

2026-2027 тунемме идалыкыште 6-11-ше класслаш коштшо да кыдалаш профессионал образованийым пуымо организацийлаште икымше курсышто тунемше-влакым Российын кумдан чапланыше деятельже-влак нерген  фильм гоч палдарат.

Таче Марий Элын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая Йошкар-Оласе 14-ше №-ан гимназийыште «Кӱлешан нерген мутланымаш» курсын икымше урокыштыжо лийын. Занятий палыме руш инженер, промышленник да предприниматель Николай Путивловлан пӧлеклалтын. Тиде айдемын илыш корныж дене палдарыше фильм полшымо дене йоча-влак шинчымашын, паша да еҥ-влак деке пагалымашын, ответственностьын кӱлешлыкышт нерген умылен налыныт.

«Кӱлешан нерген мутланымаш» уэмдыме курс – мемнан элын историйже нерген тудо жапысе герой-влакын илыш корнышт гоч почын пуаш йӧн», – палемден Лариса Ревуцкая.

Тунемме идалык мучко тунемше-шамычлан палыме учёный, изобретатель, полководец, врач да моло нерген 28 фильмым ончыктат.  Министрын мутшо почеш туныктышо-влаклан тунемме верлаш у методический темлымаш-шамычым колтымо. Тушто «Кӱлешан нерген мутланымаш» курс почеш занятийым эртараш материал-влакым ийготым шотыш налын келыштарыме.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Кидет уло – мом гына от ыште!

«Все Все вместе» поро кумыл фонд Звенигово районысо Эсмекпляк  селаште илыше 11 ияш Агата Яковлевалан протезым налаш окса дене лудаш…
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО УВЕР ЙОГЫН

Сценыште – эн уста туныктышо-влак

Тӱвыра да искусство дене кылдалтше  тунемме организацийлаште тыршыше-влакын йӱлаш пурышо республик кӱкшытан Августысо  конференцийышт Я.Эшпай лӱмеш Марий кугыжаныш филармонийыште лудаш…
МАРИЙ ТӰНЯ УВЕР ЙОГЫН

ДИКТАНТ ГРАМОТНЫЙ УЛМЫНАМ ГЫНА ТЕРГА МО? 10 декабрь – Марий тиште кече Марий тиште кечым, ӱмашсе семынак, икмыняр кече лудаш…

Добавить комментарий