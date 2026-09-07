Учёный, полководец да моло нерген

Марий Элын тунемме верлаштыже «Кӱлешан нерген мутланымаш» уэмдыме курс тӱҥалын.
2026-2027 тунемме идалыкыште 6-11-ше класслаш коштшо да кыдалаш профессионал образованийым пуымо организацийлаште икымше курсышто тунемше-влакым Российын кумдан чапланыше деятельже-влак нерген фильм гоч палдарат.
Таче Марий Элын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая Йошкар-Оласе 14-ше №-ан гимназийыште «Кӱлешан нерген мутланымаш» курсын икымше урокыштыжо лийын. Занятий палыме руш инженер, промышленник да предприниматель Николай Путивловлан пӧлеклалтын. Тиде айдемын илыш корныж дене палдарыше фильм полшымо дене йоча-влак шинчымашын, паша да еҥ-влак деке пагалымашын, ответственностьын кӱлешлыкышт нерген умылен налыныт.
«Кӱлешан нерген мутланымаш» уэмдыме курс – мемнан элын историйже нерген тудо жапысе герой-влакын илыш корнышт гоч почын пуаш йӧн», – палемден Лариса Ревуцкая.
Тунемме идалык мучко тунемше-шамычлан палыме учёный, изобретатель, полководец, врач да моло нерген 28 фильмым ончыктат. Министрын мутшо почеш туныктышо-влаклан тунемме верлаш у методический темлымаш-шамычым колтымо. Тушто «Кӱлешан нерген мутланымаш» курс почеш занятийым эртараш материал-влакым ийготым шотыш налын келыштарыме.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме