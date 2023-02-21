Учительский могай лийшаш?

Россий Федерацийыште туныктышын да наставникын идалыкыштым палемдыме кышкарыште Марий Элын пашаеҥ-влакым ончылгоч ямдылыме рӱдерыштыже регион кӱкшытан «Цифр учительский: мемнан элыште ыштен лукмо оборудований да образованийым пуаш программе» форум лийын. Тудо республикысе йочасадлаште, школлаште, ешартыш да профессионал образованийым пуышо организацийлаште тыршыше-влакым – 100 утла еҥым – иквереш чумырен.

Тушто йоча-влак дене пашам ышташ компьютер да молымат ыштен лукшо компанийла гыч специалист-влак лийыныт. Тӱҥ шотышто лач нуно туныктымаште интерактивный оборудованийым кучылтмо дене кылдалтше мастер-класс-шамычым ончыктеныт. Тиде – «Образованийлан интерактивный решений», Робототехнике йочасад гыч вуз марте», «Образованийыште иммерсивный технологий, голографический класс», «Мобильный компьютер класс», «Медикласс ден медиастудий».

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме