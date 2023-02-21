ОБРАЗОВАНИЙ

Учительский могай лийшаш?

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 4 гана онченыт

Россий Федерацийыште туныктышын да наставникын идалыкыштым палемдыме кышкарыште Марий Элын пашаеҥ-влакым ончылгоч ямдылыме рӱдерыштыже регион кӱкшытан «Цифр учительский: мемнан элыште ыштен лукмо оборудований да образованийым пуаш программе» форум лийын. Тудо республикысе йочасадлаште, школлаште, ешартыш да профессионал образованийым пуышо организацийлаште тыршыше-влакым – 100 утла еҥым – иквереш чумырен.  

Тушто йоча-влак дене пашам ышташ компьютер да молымат ыштен лукшо компанийла гыч специалист-влак лийыныт. Тӱҥ шотышто лач нуно туныктымаште интерактивный оборудованийым кучылтмо дене кылдалтше мастер-класс-шамычым  ончыктеныт. Тиде – «Образованийлан интерактивный решений», Робототехнике йочасад гыч вуз марте», «Образованийыште иммерсивный технологий, голографический класс», «Мобильный компьютер класс», «Медикласс ден медиастудий».

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО ОБРАЗОВАНИЙ

Школла ден колледжым иктеш ушат

Тӱвыра да сымыктыш аланыште пашам ыштыше специалист-влакым ямдылаш образовательный кластерым ыштат. Рашынрак ойлаш гын, Национальный президент школ-интернат ден Национальный лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ОБРАЗОВАНИЙ

Икымше сентябрь… Чылажат икымше гана

Таче – Шинчымаш кече. Икымше гана школыш кайыме, парт коклаш шичме кажнын ушышкыжо поро шарнымашым коден. Шарнем, мыят моторын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН ШКОЛ ЙОЛГОРНО

Кугунур школышто – Патырлык урок

Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая Оршанке районысо Кугунур школышто «Мемнан жапысе герой-влак. Алексей Панкратов» темылан Патырлык лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий