У ветпунктым чоҥымо

Советский районысо Роҥго селаште блок да модуль гыч ямдылыме у ветеринарный пунктым вераҥдыме.
Тиде объектым «Ветеринарное благополучие Республики Марий Эл на 2013-2030 годы» кугыжаныш программе кышкарыште чоҥымо. Ветеринарийын кӱлешлыкшылан нӧлтымӧ тыгай оралте – республикыштына икымше. Республикын бюджетше гыч тудым налаш да шындаш шым миллион теҥгем ойырымо.
Объект писын погалтеш да рончалтеш, каркас да модуль конструкциян. Тыште вольыкым, мӧҥгысӧ янлыкым ончымо, прививкым, операцийым ыштыме, жаплан келшыше оборудований дене пойдарыме кабинет-влак, ветаптеке улыт. Ветеринарный услугым ты кундемысе латкум ял калык, тыгак фермер-влак налын кертыт.
Снимкылаште: у ветпункт; ветпунктым почмо годым специалист-влак йошкар тасмам пӱчкыт.
Фотом республикын ветеринарий комитетшын воткыл лаштыкше гыч налме.