УВЕР ЙОГЫН

Йоча шинчаончалтыш дене

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 18 гана онченыт

Марий Элыште «Патриотическая азбука глазами детей» проект илышыш пурталтеш.

Тудын участникше-влак –   Йылмым, литературым да историйым шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институт, «Росдетцентр» ФГУ.

Проектыш 5-11-ше класслаште тунемше-влак ушнен кертыт. Нуно туныктышышт дене пырля специальный военный операцийын символышт дене палыме лийыт, а вара регионысо пример-влак негызеш  Россий армийын сеҥымашыже-влакым шымлат да шке «Патриотический азбукыштлан» сӱретым ыштат, ныл корнан почеламутым возат.

Проектын тӱҥ шонымашыже – школышто тунемше-влакым куге-влакын подвигыштым, военный конфликт-влакын амалыштым шымлаш кумылаҥдаш да чыла тидын шотышто шинчымашым келгемдаш йӧным ышташ. Тудо «Азбука СВО» проектым умбакыже шуя.

Г.Кожевникова

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