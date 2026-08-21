Йоча шинчаончалтыш дене

Марий Элыште «Патриотическая азбука глазами детей» проект илышыш пурталтеш.
Тудын участникше-влак – Йылмым, литературым да историйым шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институт, «Росдетцентр» ФГУ.
Проектыш 5-11-ше класслаште тунемше-влак ушнен кертыт. Нуно туныктышышт дене пырля специальный военный операцийын символышт дене палыме лийыт, а вара регионысо пример-влак негызеш Россий армийын сеҥымашыже-влакым шымлат да шке «Патриотический азбукыштлан» сӱретым ыштат, ныл корнан почеламутым возат.
Проектын тӱҥ шонымашыже – школышто тунемше-влакым куге-влакын подвигыштым, военный конфликт-влакын амалыштым шымлаш кумылаҥдаш да чыла тидын шотышто шинчымашым келгемдаш йӧным ышташ. Тудо «Азбука СВО» проектым умбакыже шуя.
Г.Кожевникова
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