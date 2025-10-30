У ушемым ыштеныт

Мишкан селасе Марий историй да тӱвыра рӱдерыште районысо марий юмыйӱла организацийым ыштыме шотышто тӱшка погынымаш эртен.
Тушко Мишкан район администраций вуйлатыше Лариса Александрова, Пошкырт кундемысе Рӱдӧ марий юмыйӱла ушем вуйлатыше Геннадий Пастиев, тыгак Краснокам, Балтач, Бирск, Янаул районла гыч онаеҥ-влак погыненыт.
У организацийым вуйлатышылан Алексей Ибулаевым да тӱҥ картлан Вячеслав Камиляновым сайленыт. Лишыл жапыште ушемым регистрироватлаш документым пуышаш улыт.
Ончыктен кодыман, республикыште але марте кандаш юмыйӱла общине лийын.
Снимкыште: учредительный погынымаш годым.
Фотом рӱдерын воткыл лаштыкше гыч налме.