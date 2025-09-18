У школ негызлан – икымше кермычым

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев рӱдоласе у школын негызышкыже икымше кермычым пыштен.
Йошкар-Оласе 9А микрорайонысо тиде верыште 2027 ий августлан тунемме верым чоҥен шуктышаш улыт.
«Россий президент Владимир Владимирович Путинын тӱҥалтышыж почеш илышыш пурталтше национальный проект-влак – федеральный рӱдер могырым полышым пуышо сай механизм. Нуно илышын эн кӱлешан сферже-шамычым авалтат. Тиде микрорайонышто у школым чоҥымаш – кужун вучымо событий. Ты кундемыште шуко самырык еш ила, сандене образовательный тӧнежын кӱлешлыкше шотышто йодыш ик гана веле огыл нӧлталтын. Калыкын йодмашыжым шуктышаш улына. У школ – йоча-влаклан ешартыш вер да тыгак кызытсе жаплан келшыше кумдыкышто шинчымашым налаш сай йӧн», – каласен Юрий Зайцев.
Регионым вуйлатыше дене пырля объектым чоҥаш ойырымо площадкыште Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык паша шотышто министр Константин Иванов, образований да науко министр Лариса Ревуцкая да Йошкар-Олан мэржын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов лийыныт.
«Молодёжь да йоча-влак» нацпроект дене келшышын чоҥалтше школ 1100 веран лиеш. Ныл пачашан тӧнежыште 48 тунемме кабинетым келыштарат. Нунын коклаште – физике, химий, биологий, информатике, технологий да англичан йылме дене специализированный класс-шамыч.
Тунемме кабинет-влак деч посна школышто кугу актовый ден спортзал-шамыч, кочмывер, «Труд» предметым туныкташ мастерской, медицине блок да книгагудо лийыт. Тыгак тазалыклан начар йоча-влакым коштыкташ йӧн ышталтеш.
Кызытлан объектым нӧлташ ойырымо верыште чоҥымо пашам тӱҥалаш ямдылалтыт.
Проектын акше – ик миллиард утла теҥге.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен