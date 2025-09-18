ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

У школ негызлан – икымше кермычым

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 36 гана онченыт

 

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев рӱдоласе у школын негызышкыже икымше кермычым пыштен.

Йошкар-Оласе 9А микрорайонысо тиде верыште 2027 ий августлан тунемме верым чоҥен шуктышаш улыт.

«Россий президент Владимир Владимирович Путинын тӱҥалтышыж почеш илышыш пурталтше национальный проект-влак – федеральный рӱдер могырым полышым пуышо сай механизм. Нуно илышын эн кӱлешан сферже-шамычым авалтат. Тиде микрорайонышто у школым чоҥымаш – кужун вучымо событий. Ты кундемыште шуко самырык еш ила, сандене образовательный тӧнежын кӱлешлыкше шотышто йодыш ик гана веле огыл нӧлталтын.  Калыкын йодмашыжым шуктышаш улына. У школ – йоча-влаклан ешартыш вер да тыгак кызытсе жаплан келшыше кумдыкышто шинчымашым налаш сай йӧн», – каласен Юрий Зайцев.

Регионым вуйлатыше дене пырля объектым чоҥаш ойырымо площадкыште Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык паша шотышто министр Константин Иванов, образований да науко министр Лариса Ревуцкая да Йошкар-Олан мэржын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов лийыныт.

«Молодёжь да йоча-влак» нацпроект дене келшышын чоҥалтше школ 1100 веран лиеш. Ныл пачашан тӧнежыште 48 тунемме кабинетым келыштарат. Нунын коклаште – физике, химий, биологий, информатике, технологий да англичан йылме дене специализированный класс-шамыч.

Тунемме кабинет-влак деч посна школышто кугу актовый ден спортзал-шамыч, кочмывер, «Труд» предметым туныкташ мастерской, медицине блок да книгагудо лийыт. Тыгак тазалыклан начар йоча-влакым коштыкташ йӧн ышталтеш.

Кызытлан объектым нӧлташ ойырымо верыште чоҥымо пашам тӱҥалаш ямдылалтыт.

Проектын акше – ик миллиард утла теҥге.

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Идалыкат пеле гыч – палашат огеш лий

31 январьыште Марий Эл вуйлатыше паша дене Оршанкыште лийын да капитально олмыктымо деч вара тушто уэмдыме Физкультур да спорт лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Тӱрлӧ калыкын шке сылнештарышыже

5-6 декабрьыште Йылмым, сылнымутым, историйым шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институтышто «Юл кундемысе финн-влакын акрет илышышт» шанче семинар нылымше гана лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Пайремым вӱрым пуэн палемденыт

Суд пристав-влакын федеральный службыштын Марий Элысе виктемжын пашаеҥже-влак профессиональный пайремыштым донор акций дене палемденыт. Нуно ынде кокымшо ий Вӱрым лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий