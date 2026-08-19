ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

У школ чоҥалтеш

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 25 гана онченыт

 

Йошкар-Оласе 6-шо микрорайонышто 1100 веран у школым чоҥымо паша умбакыже шуйна.

Рӱдолан мэрийжын увертарымыж почеш, тунемме объектыште 70 чоҥышо тырша, нуно вич единице технике дене пашам ыштат. Школ 22 процентлан ямде.

Кызыт чоҥышо-влак оралтылан негызым пеҥгыдемдат, инженер конструкцийым вераҥдат, икмыше ден кокымшо пачашласе пырдыжым нӧлтат.

1-ше №-ан ТЭЦ-ын пашаеҥже-влак шокшым пуымо инфраструктурым уэмдыме дене кылдалтше пашам ыштат.

У тунемме верын чоҥымо негызшылан рӱдоласе «Восточный» микрорайонысо 32-шо №-ан школым налме.

План дене келшышын объект 2027 ийыште ямде лийшаш.

Г.Кожевникова

Фотом Йошкар-Ола администрацийын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Жапым кече шагат дене тергена

    Йошкар-Олаште «2017 ийыште кызытсе ола илышым тӱзатымаш» проектым шыҥдарыме дене  кылдалтын, рӱдоласе Воскресенский набережныйыште кодшо кечылаште изи сквер лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Калыкнан илыш негызше – шочмо йылме

  «Йылме пеледышым пого – Тудо вет ӱмырыштет Шерге дечат шерге пого, Эн кугу вий кидыштет», — лӱмлӧ марий лудаш…
СПОРТ УВЕР ЙОГЫН

Келшымаш таҥасымаш

22  июньышто Йошкар-Олаште  Марий Эл МВД-ын ончычсо министрже, Йошкар-Олаште «Истоки» Шернур землячествын икымше вуйлатышыже генерал-майор В.Смоленцев лӱмеш рӱдоласе землячествыла лудаш…

Добавить комментарий