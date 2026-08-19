У школ чоҥалтеш

Йошкар-Оласе 6-шо микрорайонышто 1100 веран у школым чоҥымо паша умбакыже шуйна.
Рӱдолан мэрийжын увертарымыж почеш, тунемме объектыште 70 чоҥышо тырша, нуно вич единице технике дене пашам ыштат. Школ 22 процентлан ямде.
Кызыт чоҥышо-влак оралтылан негызым пеҥгыдемдат, инженер конструкцийым вераҥдат, икмыше ден кокымшо пачашласе пырдыжым нӧлтат.
1-ше №-ан ТЭЦ-ын пашаеҥже-влак шокшым пуымо инфраструктурым уэмдыме дене кылдалтше пашам ыштат.
У тунемме верын чоҥымо негызшылан рӱдоласе «Восточный» микрорайонысо 32-шо №-ан школым налме.
План дене келшышын объект 2027 ийыште ямде лийшаш.
Г.Кожевникова
Фотом Йошкар-Ола администрацийын соцкылысе лаштыкше гыч налме.