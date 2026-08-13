У пайрем – мемнан пайрем

Кугыжаныш Погынышто Российысе калык-влакын йылме кечыштым палемдыме йодыш дене «йыргешке ӱстел» эртен.
Элыштына шуко тӱрлӧ йылмым арален кодымашке виктаралтше у пайрем кечым учредитлыме нерген указым Российын президентше 2025 ий 4 ноябрьыште луктын. Тиде дате – 8 сентябрь – поэт Расул Гамзатовын шочмо кечыжлан келыштаралтын.
Российын 21 национальный республикыштыже, ты шотыштак Марий Элыште, шочмо йылмылан кугыжаныш статусым пуымо. Сандене у пайрем календарьысе кече веле огыл, тыгак йылме ден тӱвырам арален кодымо йодышлан тӱткышым ойырымо инструмент лийшаш, палемденыт марий парламентыште.
«Районлаште илыше-влакат тиде пайремын нунылан да нунын йылмыштлан пӧлеклалтмыжым умылышаш улыт. Тунам гына тудо чынже денак калык пайрем лиеш», – рашемден Михаил Васютин.
Тидын шотышто республикын Элгӧргӧ политике министерствыже муниципальный образований вуйлатыше-влаклан келшыше темлымашым колта.
Заседанийыште тарватыме йодышлам Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, Российысе калык-влак ассамблейын регионысо пӧлкажым вуйлатыше Лариса Яковлева, элгӧргӧ политике министр Антон Мирбадалев, образований да науко министрын алмаштышыже Валентина Гаврилова, тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министрын алмаштышыже Михаил Матвеев, В.М.Васильев лӱмеш йылмым, сылнымутым да историйым шымлыше марий институтын директоржо Людмила Григорьева, вӱдышӧ науко пашаеҥже Марина Ипакова, Марий кугыжаныш университетын Калыкле тӱвыра да тӱвыра кокласе кыл институтшын директоржо, тӱвыра да сымыктыш кафедрын доцентше Родион Чузаев, МарГУ-н академический вияҥмаш шотышто проректоржо Вера Токтарова, Кугыжаныш Погын аппаратын структур подразделенийлажым вуйлатыше-шамыч лончыленыт.
«Йыргешке ӱстелын» участникше-влак пайрем программым ямдылыме шотышто икмыняр темлымашым онченыт. Нуно тематический стелле-влакым торжественно почмо, экскурсийым эртарыме, ончерым чумырымо, йыргешке ӱстел йыр погынен мутланыме, марий йылмым цифраҥдыме аланыште шумо кӱкшытым ончыктымо, рӱдолам сӧрастарыме дене кылдалтыныт.
Тӱҥ мероприятийын программышкыже сотемдарыме да художественный ужаш-влакым, мутлан, тӱрлӧ йылме дене эртаралтше сылнымут конкурслаште сеҥыше-шамычын выступленийыштым, пурташ ой лийын.
Пайремын тӱҥ мероприятийжылан Марий Эл правительстве, Кугыжаныш Погын, Марий кугыжаныш университет, Российысе калык-влак ассамблейын регионысо пӧлкаже да МарНИИЯЛИ вуйын шогат. Кучем, науко да мер институт-влак кокласе тыгай кугу кыл – пайремым сайын эртарен колташ пеҥгыде негыз, иктешленыт «йыргешке ӱстелын» участникше-влак.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.