Кучемыште

Мыняр сайын шарнена, тунар куатле улына

Маргарита Иванова

Марий Элын рӱдолаштыже Сарзе Чап монумент воктене Сеҥымашлан 81 ий темме лӱмеш митинг лийын.

Мероприятий ветеран, тылын труженикше, кучемын еҥже, специальный военный операцийын участникше-влакым да республикысе калыкым иквереш чумырен.

«Чыладамат Кугу Сеҥымаш кече дене шокшын саламлем. 81 ий ончыч элна куатле да чын улмыжым ончыктен, да меат чыла чын ыштена. Ветеран-влаклан тауштем. Юмылан тау, нуно эше мемнан дене пырля улыт. Пайрем дене!» – манын республикым вуйлатыше.

Саламлыме мутым тыгак Йошкар-Ола мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов ойлен:

«Сеҥымаш кече мыланна эн ончычак сеҥыше калыкын, тыглай айдемын шарнымаш кечыже. Тудо мыланна эрыкын шӱлаш, ояр кавалан куанаш да ача-кочанан геройло подвигыштым шарнаш правам пуэн».

Митингыш толшо калыкым Павел Попов – Мужество орденын кавалерже, «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше – саламлен:

«Кугу Ачамланде сарыште элнан 27 миллион совет еҥым йомдарымыжым шарналтен, мыланна, специальный военный операцийын участникше-влаклан, передовойышто ыресан немыч техникым угыч ужаш поснак ӧрыктарыше ыле. Таче мыланна геройло тукымнан примерыштым шукташ, фронт ден тылын куатыштым иктыш ушаш да сеҥаш кӱлеш!»

Митингыш толшо-шамыч Кугу Ачамланде сарыште вуйым пыштыше салтак ден офицер-влакым ик минут шып шоген шарналтеныт, вар Сарзе Чап да Курымашлык тул мемориал воктеке пеледышым пыштеныт.

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.

 

