Мыняр сайын шарнена, тунар куатле улына

Марий Элын рӱдолаштыже Сарзе Чап монумент воктене Сеҥымашлан 81 ий темме лӱмеш митинг лийын.
Мероприятий ветеран, тылын труженикше, кучемын еҥже, специальный военный операцийын участникше-влакым да республикысе калыкым иквереш чумырен.
«Чыладамат Кугу Сеҥымаш кече дене шокшын саламлем. 81 ий ончыч элна куатле да чын улмыжым ончыктен, да меат чыла чын ыштена. Ветеран-влаклан тауштем. Юмылан тау, нуно эше мемнан дене пырля улыт. Пайрем дене!» – манын республикым вуйлатыше.
Саламлыме мутым тыгак Йошкар-Ола мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов ойлен:
«Сеҥымаш кече мыланна эн ончычак сеҥыше калыкын, тыглай айдемын шарнымаш кечыже. Тудо мыланна эрыкын шӱлаш, ояр кавалан куанаш да ача-кочанан геройло подвигыштым шарнаш правам пуэн».
Митингыш толшо калыкым Павел Попов – Мужество орденын кавалерже, «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше – саламлен:
«Кугу Ачамланде сарыште элнан 27 миллион совет еҥым йомдарымыжым шарналтен, мыланна, специальный военный операцийын участникше-влаклан, передовойышто ыресан немыч техникым угыч ужаш поснак ӧрыктарыше ыле. Таче мыланна геройло тукымнан примерыштым шукташ, фронт ден тылын куатыштым иктыш ушаш да сеҥаш кӱлеш!»
Митингыш толшо-шамыч Кугу Ачамланде сарыште вуйым пыштыше салтак ден офицер-влакым ик минут шып шоген шарналтеныт, вар Сарзе Чап да Курымашлык тул мемориал воктеке пеледышым пыштеныт.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.