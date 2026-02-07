У клубым почыныт

Йошкар-Оласе медицине колледжыште «Патриот-медик-влак» клубым почыныт.
Военно-патриотический месячникын кышкарыштыже эртыше мероприятийыште медколледжын директоржо Леонид Рыжков ден Марий Элысе «Патриот» литературно-художественный объединенийын председательже, «Боевое братство» пӧлкан да Десантник ушемын йыжыҥъеҥже Наталия Семьянская тунемме заведенийыште у клубым почмо дене шокшын саламленыт, тудын пашаштыже сай лектышым тыланеныт.
Вашлиймаште «Йошкар-Оласе медколледжлан – 95 ий» фильм ден «Дневник Тани Савичевой» спектакльым онченыт.
Тиде кечынак клубын икымше заседанийже лийын. Тудо шымлыме пашалан пӧлеклалтын: «Лабораторная диагностика» специальность дене тунемше студент-влак медколледжын тоштер вуйлатышыже Лилия Рычкова дене пырля «Зина Хитровам шарныме лӱмеш» документальный фильмым ямдыленыт.
– Медколледжын тӱрлӧ сарыште шочмо элын да калыкын эрыкышт верч кредалше выпускникше-шамычым шарнаш – мемнан порысна, – студент-влакын пашаштым аклен палемда Лилия Ивановна.
«Патриот-медик-влак» клубын паша радамышкыже шочмо эл да калык верч тыршыме шӱлышан шуко тӱрлӧ мероприятийым пуртымо.
Маргарита ИВАНОВА.
Л.Рычкован фотожо.