УВЕР ЙОГЫН

У клубым почыныт

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 37 гана онченыт

Йошкар-Оласе медицине колледжыште «Патриот-медик-влак» клубым почыныт. 

Военно-патриотический месячникын кышкарыштыже эртыше мероприятийыште медколледжын директоржо Леонид Рыжков ден Марий Элысе «Патриот» литературно-художественный объединенийын председательже, «Боевое братство» пӧлкан да Десантник ушемын йыжыҥъеҥже Наталия Семьянская тунемме заведенийыште у клубым почмо дене шокшын саламленыт, тудын пашаштыже сай лектышым тыланеныт.

Вашлиймаште «Йошкар-Оласе медколледжлан – 95 ий» фильм ден «Дневник Тани Савичевой» спектакльым онченыт.

Тиде кечынак клубын икымше заседанийже лийын. Тудо шымлыме пашалан пӧлеклалтын: «Лабораторная диагностика» специальность дене тунемше студент-влак медколледжын тоштер вуйлатышыже Лилия Рычкова дене пырля «Зина Хитровам шарныме лӱмеш» документальный фильмым ямдыленыт.

– Медколледжын тӱрлӧ сарыште шочмо элын да калыкын эрыкышт верч кредалше выпускникше-шамычым шарнаш – мемнан порысна, – студент-влакын пашаштым аклен палемда Лилия Ивановна.

«Патриот-медик-влак» клубын паша радамышкыже шочмо эл да калык верч тыршыме шӱлышан шуко тӱрлӧ мероприятийым пуртымо.

Маргарита ИВАНОВА.

Л.Рычкован фотожо.

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Оҥа шарныкта

Параньга районысо Матародо школышто шукерте огыл тудын выпускникше Олег Валентинович Полатовлан шарнымаш оҥам почыныт. 

Опубликовать в Одноклассники
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Идалыкын мастерже» – Оршанке колледж гыч

  Марий Элыште «Идалыкын мастерже-2025» – Оршанкысе И.К.Глушков лӱмеш шуко профилян колледжыште обществознанийым туныктышо Евгения Киселёва. Тудлан республикым вуйлатыше лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Тушко угыч кайыме шуэш

  Крымыш миен толаш ятыр ий шоненам, но нигузе йӧн лектын огыл. А тений февральыште пиал шыргыжалын. Тыге Симферополь, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий