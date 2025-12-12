У йӧн дене виктарат
Советский район гыч Станислав Якаев – следж-хоккей дене Марий Элын сборный командыжын участникше.
Специальный военный операций деч ончыч тудо ялысе тӱвыра пӧртыштӧ диджейлан пашам ыштен. 2024 ий шыжым шке кумылын спецоперацийыш каен. Передовойышто штурмовой отделенийыште пулемётчик лийын. Службыжлан Мужество орден дене наградитлалтын. Ик бойышто нелын сусырген да йол деч посна кодын. Реабилитаций деч вара тудлан физически, тыгак психологий велымат эмлалташыже логалын.
Госпитальыште Станиславлан пелашыже полшен. Валентина Викторовна дене пырля уэш икымше ошкылым ышташ, шкем сеҥымаш, у кечылан куанаш тунемын.
– Тудын полышыж деч посна, вий-куатым муын, тыглай илышыш пӧртылаш пеш неле лиеш ыле, – ойла герой.
«Защитники Отечества» кугыжаныш фондын регионысо филиалыштыже тудлан социальный полышым налаш йӧным ыштеныт да следж-хоккейыш ушнаш темленыт.
СВО-н ветеранже-шамычлан эртыше шыже шинчымашым налме шотышто пеш поян лийын, манаш келшен толеш.
Мутлан, сентябрьыште нуно «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионал программе почеш тунемаш тӱҥалыныт. Ноябрьыште, ты программе дене келшышын, предприниматель лияш шонымаш дене «СВО-й бизнес» курсым эртеныт. Октябрь тылзыште йол деч посна кодшо ветеран-влак кид дене виктарыман автомобиль дене кудалышташ тунемыныт. Нунын коклаште Станислав Якаеват лийын.
– Мыланем, кок йолымат йомдарышылан да коляске дене коштшылан, тыгай автомобиль ешлан полшымо, сурт-коклаште сомылым ыштыме годым, иктаж кӱлешлан миен толашат моткоч йӧнан. Тыглай илышыш чолган ушнаш полшымыжлан «Защитники Отечества» фондлан кугу тау, – ойла Станислав Семёнович.
Фондын республикысе филиалжын вуйлатыше Ренат Магсумовын палемдымыж почеш, икымше тӱшка сентябрьыште тунемаш тӱҥалын. «Экзаменым чыла сайын кучымышт деч вара фонд транспортым ойыра», – палемден тудо.
Ветеран-влаклан кудалышташышт йӧнан LADA VESTA автомобильым регион вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш налме.
– Мӧҥгӧ пӧртылшӧ кажне герой шкенжым обществыште кӱлешан улмыжым шижшаш. Палышаш, тудо мондалтын огыл. Ончыкылан ӱшанле лияшыже республике тудлан чыла йӧным ышта, – ойлен Юрий Викторович.
Ушештарена, ноябрь тӱҥалтышыште республикысе фондын командыже регион вуйлатыше дене пырля кок йолжымат йомдарыше спецоперацийын ветеранже, шуко икшыван ача Николай Глуховлан автомашинам кучыктен.
Елена Эшкинина ямдылен
Фотом «Защитники Отечества» кугыжаныш фондын регионысо филиалжын соцкыл лаштыкше гыч налме
