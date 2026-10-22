У автобус ешаралтеш
Кугыжанышын полшымыж дене Марий Элыште пассажир транспорт парк уэмдалтеш.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев теҥгече Йошкар-Олаште В.И.Ленин лӱмеш площадьыште у пассажир транспортым ончен савырнен. Частный шупшыктышо-влаклан 28 автобусыштым да «Троллейбусный транспорт» ГУП-лан кок автобусым Российын Промышленность да торговльо ден Транспорт министерстве-влакын федеральный программышт полшымо дене налме.
Регион вуйлатыше ушештартен: элнан президентше Владимир Путинын указше почеш 2030 ий марте олалаште улшо транспорт гыч 85 процент деч шагал огыл ужашыже у лийшаш.
– Президентын кӱштымашыж дене ме тӧр каена. Мый Россий Минпромторгын кугыжаныш транспорт лизинг компаний дене пырля программыш ушнышо да тыгай чапле автобусым налше частный компанийлам вуйлатыше-влаклан тауштынем. Но тӱҥжӧ – чыла тидым ме республикыштына, Йошкар-Олаште, Волжскышто да моло вере илыше-влаклан ыштена. Республикнам уэмдаш, еҥ-влакын илышыштым йӧнаным да эшеат сайракым ышташ тыршаш кумылан улмыланда тау, – палемден Юрий Зайцев.
«Троллейбусный транспорт» предприятийын директоржо Сергей Деряевлан кок у машина деч сравочым кучыктымыж годым республикым вуйлатыше парк умбакыжат уэмдалташ тӱҥалеш, да кучем ден калыкым шупшыктышо-влакын келшен пашам ыштымышт дене президентын шындыме цельышкыже 2030 ий марте шуаш лиеш манын ойлен.
Сергей Деряев регион вуйлатышылан тауштен да тыге палемден:
– Пытартыш кок-кум ий жапыште оласе транспорт чот вашталтын да вашталтеш. Тоштемше транспорт олмеш у технике толеш. Мемнан задачына икте – пассажир-влакым да багажым сайын да лӱдыкшыдымын шупшыкташ.
Тиде учрежденийлан тений Россий Минтрансын программыж почеш 12 КАМАЗ VEGA автобусым налме. Кокытшо толын, молышт идалык мучаш марте толын шушаш улыт. 2026 ийыште муниципал да муниципал-влак кокласе маршрутлаште 56 у автобус кудалыштеш.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен.