Кугыжаныш Погынышто
Тӱҥ йодыш – инвестиций
Марий Эл Бизнес-инкубаторышто Кугыжаныш Погынын Бюджет да экономике политике ден Производство комплексым вияҥдымаш комитетше-влакын верыш лекме заседанийышт пырля эртен.
Тудо Бизнес-инкубаторым ончал савырныме гыч тӱҥалын. А ты тӧнежым (учрежденийым) ме изи да кокла кугытан предпрнимательствылан йол ӱмбаке шогалаш да вияҥаш йӧным ыштыше, ой-каҥаш дене да пашаеҥым ямдылаш полшышо семын палена.
Заседанийым почшыжла, Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин палемден: августышто Юл кундем федерал округын Законодатель-влак советше Оренбургышто округысо регионла мучко инвестиций законодательствым саемдыме йодышым каҥашаш тӱҥалеш. Ты амал дене Марий Элын экономике сферылашке инвестицийым савырыме опытшым аклаш, могай нелылык улмым да законодательный кӱкшытыштӧ кузе решатлаш лиймым ончалаш кӱлеш, ешарен тудо.
Марий Элыште инвестиций пашам вияҥдыме сферыште кугыжаныш политикым шуктен толмо нерген промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министр Владимир Халюзин радамлын каласкален. Ты пашам саемден колтышашлан регионал инвестиций стандартым шыҥдарыме. Тушто инвестиций процессын чыла участникшылан (инвесторлан, кучем органлан да ресурсым ситарыше организацийлан) раш правилым палемдыме. А тидыже инвесторын шонымашыже шочмо гыч капиталым пыштымыж марте корным кӱчыкемдышаш.
Тиде кылым пайдалемдышашлан 2025 ийыште Ик ой (Единый) рӱдерым ыштыме. Тудо кучем орган, Марий Элым Инвестиционно вияҥдыме фонд да организацийла дене пырля инвестор-влакын йодмашыштым ончен лектеш.
2020 ий гыч республикыште Марий Элын Промышленностьым вияҥдыме фондшо пашам ышта. Ныл ий жапыште тудо 31 предприятийлан окса полышым пуэн, 716,2 миллион теҥгелан 47 инвестиций проектым финансироватлен, 443 паша верым почмо, бюджетный огыл 656,3 миллион теҥге инвестицийым тӱҥ капиталыш ушымо.
Республикыште, каласен Владимир Анатольевич, инвестиций паша дене кылдалтше кӱлешан норматив да право негыз уло. Мутлан, мланде йодышым виктарыме регионал закон дене келшышын, кугу инвестпроектым илышыш пурташ кугыжаныш але муниципал собственностьышто улшо мланде участкым торг деч посна арендыш налаш да договор дене пеҥгыдемдаш лиеш. Кызыт ты законыш вашталтышым пуртымо шотышто проект ямдылалтеш. Вет инвестпроект чоҥымо, санитарий, пӱртӱсым аралыме да моло право норма шотышто улшо законодательстве дене келшен толшаш.
Каҥашыме годым депутат-влак регионысо промышленный да ялозанлык предприятий-влаклан пашаеҥым ситарыме йодышымат тарватеныт. Бюджет да экономике политике комитетын председательже Михаил Швецовын ойлымыж почеш, предприятий-влакын шке кадр стратегийышт лийшаш да тушто шонымашке шушашлан раш корно ончыкталтшаш. А Михаил Васютин ешарен: кӱкшӧ квалификациян специалист ситыдыме амал дене южо инвестор проектым финансироватлыме деч кораҥынат кертеш. Сандене инвестироватлыме верч шогена гын, профессионал кадрым ямдылыме нерген эреак шоныман.
Верыш лектын эртарыме заседанийыште парламентын комитетше-влак республикыштына увер технологий отрасльлан кугыжаныш велым могай полыш пуалтме нерген йодышымат онченыт. Цифр вияҥмаш министрын алмаштышыже Анатолий Кадыковын ойлымыж почеш, тыгай мере радамыште теве мом ончыкташ лиеш: увер технологий пашам шуктышо компаний-влаклан аренде акым кок пачаш иземдыме, ИТ-компанийлан кредит изирак процент дене пуалтеш, тидын шотыштак ИТ-специалистлан ипотекат льготан. Тыге чумыржо 1444 миллион теҥгелан льготан 292 ипотеке кредитым пуымо.
Заседанийыште луктын каласыме ой-влак иктешлалтыт да Юл кундем федерал округысо законодатель-влаклан колталтыт, палемдыме мучаште.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Бизнес-инкубаторын пашаж дене палыме лийме.
Вероника Мустаеван фотожо.